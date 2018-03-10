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    школьники

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Китайский школьник бросил петарду в канализационный люк. Видео
    Детская шалость с петардой и канализацией в Китае 
    12:05 16.02.2018
    332
    В интернете появилось видео с школьником из Китая, который приоткрыл крышку канализационного колодца и бросил туда петарду. На кадрах четко видно, что с ним произошло немного позже.
    Американский школьник сделал невероятный бросок и взорвал зал. Видео
    Американский школьник сделал невероятный бросок и "взорвал" зал 
    00:36 04.02.2018
    464
    Школьник Evanston Township в Иллинойсе Блейк Питерс стал местной звездой после того, как попал в кольцо броском через всю площадку на последних секундах игры, тем самым принеся своей команде победу.
    Женщина плачет возле школы, где произошла стрельба
    В Лос-Анджелесе в одной из школ ученица открыла огонь по одноклассникам
    21:50 01.02.2018
    416
    По информации СМИ, раненный в голову 15-летний подросток находится в критическом состоянии, его сверстница получила ранение в руку. Стрелявшую школьницу задержали.
    В интернете стала вирусной фотография школьника с инеем в волосах
    Фотография китайского школьника с инеем на волосах стала вирусной
    12:49 10.01.2018
    354
    По информации СМИ, фотография школьника сделана в одном из уездов юго-западной провинции Юньнань, где на днях ночная температура опустилась до минус 9.
    В Грузии почтили память убитых двух тбилисских подростков
    Зверское убийство школьников в Тбилиси: Грузия взволнована
    12:55 10.12.2017
    2736
    В Тбилиси средь бела дня в групповой уличной драке были убиты двое подростков. Инцидент всколыхнул общественность - президент руководители министерств образования и внутренних дел бьют в набат.
    Полиция Мукачево. Архивное фото
    В Мукачево второклассник пришел в школу в два ночи
    19:56 27.10.2017
    1522
    Ночью патрульные отвезли ребенка домой. Мальчик не смог объяснить почему он так рано встал в школу, но можно предположить, что перепутал время и считал, что уже утро.
    Марихуана. Архивное фото
    В луче реформ. Наркотические квесты на школьных дворах Украины
    17:04 12.10.2017
    10320Днепр, Львов: взрывные события
    "Земляника", "PvP" - названия безобидные, но лишь на первый взгляд. Современные подростки знают, что под ними имеются в виду наркотики. Наркотик может поставляться в виде конфет средь бела дня, а способ его получения становится "занимательным" квестом.
    Во Львове 12-летнюю маму с ребенком выписали из роддома
    Во Львове 12-летнюю маму с ребенком выписали из роддома
    18:45 29.09.2017
    1150
    После рождения ребенка ученица 6 класса двенадцатилетняя Татьяна Лучишин из Борислава не будет посещать школу, она продолжит обучение на дому.
    Первое сентября в киевских школах
    Соцсети: опять 1 сентября
    18:49 01.09.2017
    796День знаний в Украине
    Новый учебный год стартовал. Он обещает быть весьма интересным - в Минобразования приготовили немало нового для школьников. Однако первые изменения были заметны уже в первый учебный день — на школьных линейках. Заметили ли это простые украинцы?
    Петр Порошенко принял участие в открытии новой общеобразовательной школы Мобиль во время рабочей поездки в Харьковскую область
    Пиар политиков на 1 сентября: как "совок" превратился в "жлобок"
    18:19 01.09.2017
    1009День знаний в Украине
    Мучить своим присутствием подрастающее поколение — это дурной тон украинских политиков, считает политолог Андрей Золотарев, к тому же мероприятия имеют советские формы, только окрашенные в национально-патриотические цвета, поэтому там все и пиарятся.
    1 сентября во Львове
    День знаний в стране: чиновники не пришли, мероприятия сократили
    17:31 01.09.2017
    336День знаний в Украине
    Ситуация с мусором во Львове повлияла на выбор темы первого урока в школах, сообщил спецкор Андрей Галицкий, а в Днепре, несмотря на сокращенные линейки, уроки провели полноценные, сообщила корреспондент Наталья Гусак.
    Школьники на улицах Киева
    День знаний в Украине. Маленькие киевляне на улицах города 
    12:29 01.09.2017
    421День знаний в Украине
    Улицы столицы Украины 1 сентября заполонили школьники с родителями. Одетые в праздничные "вышиванки" маленькие украинцы с улыбками идут на встречу с новыми знаниями.
    Школьники Киева. Архивное фото
    Киевским школьникам не хватило учебников - СМИ
    10:38 31.08.2017
    99
    По словам родителей школьников, на класс, в котором учится 30 детей, школа получила 20 учебников. В школе обещали, что будут решать, как делить учебники на всех учеников.
    Школа. Архивное фото
    Во Львовской области оштрафовали мать школьника, пропустившего уроки
    17:17 16.08.2017
    141
    Как сообщается в постановлении Червоноградского суда от 11 августа, в течение мая 2017 ребенок не приходил в школу и пропустил 73 урока. Мать ребенка дважды не появлялась на судебные заседания.
    Скорая помощь. Архивное фото
    В Харькове, катаясь на тарзанке, школьник получил тяжелую травму и впал в кому
    17:14 04.08.2017
    167
    По предварительным данным, во время катания на тарзанке парня серьезно травмировали ветки, которые упали ему на голову. Состояние здоровья тяжелое, пострадавший находится в коме.
    В Японии сошла лавина
    В Японии лавина погребла несколько десятков школьников на горнолыжном курорте 
    17:24 27.03.2017
    152Суперштормы накрыли Европу
    Лавина сошла утром на горнолыжном склоне близ города Насу. В то время на склоне находились, по уточненным данным, около 60 школьников старших классов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Китайский школьник бросил петарду в канализационный люк. Видео
    Детская шалость с петардой и канализацией в Китае 
    12:05 16.02.2018
    332
    В интернете появилось видео с школьником из Китая, который приоткрыл крышку канализационного колодца и бросил туда петарду. На кадрах четко видно, что с ним произошло немного позже.
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