"Земляника", "PvP" - названия безобидные, но лишь на первый взгляд. Современные подростки знают, что под ними имеются в виду наркотики. Наркотик может поставляться в виде конфет средь бела дня, а способ его получения становится "занимательным" квестом.
Новый учебный год стартовал. Он обещает быть весьма интересным - в Минобразования приготовили немало нового для школьников. Однако первые изменения были заметны уже в первый учебный день — на школьных линейках. Заметили ли это простые украинцы?
Мучить своим присутствием подрастающее поколение — это дурной тон украинских политиков, считает политолог Андрей Золотарев, к тому же мероприятия имеют советские формы, только окрашенные в национально-патриотические цвета, поэтому там все и пиарятся.
Ситуация с мусором во Львове повлияла на выбор темы первого урока в школах, сообщил спецкор Андрей Галицкий, а в Днепре, несмотря на сокращенные линейки, уроки провели полноценные, сообщила корреспондент Наталья Гусак.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".