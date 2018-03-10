Юрий Винничук, обвинивший Михаила Булгакова том, что он, по его мнению, "слишком много" образов и сюжетных линий для своих произведений позаимствовал у других писателей, отверг обвинения в плагиате в свой адрес.
Неугомонный директор института национальной памяти Владимир Вятрович опять в эпицентре творческой дискуссии. А все из-за изысканных "щупалец русского мира", к которым историк причислил творчество Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Михаила Булгакова.
Исключение из школьной программы булгаковского "Собачьего сердца" вызвало бурную реакцию в СМИ и социальных сетях. Хотя данная инициатива и выглядит как проявление политической цензуры, ситуация вовсе не так однозначна.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".