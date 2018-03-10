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    Михаил Булгаков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Юрий Винничук
    Писатель, обвинивший Булгакова в заимствовании, отверг обвинения в плагиате
    18:42 30.01.2018
    230
    Юрий Винничук, обвинивший Михаила Булгакова том, что он, по его мнению, "слишком много" образов и сюжетных линий для своих произведений позаимствовал у других писателей, отверг обвинения в плагиате в свой адрес.
    Барельеф Михаила Булгакова на Андреевском спуске в Киеве
    Известный украинский писатель обвинил Булгакова в плагиате
    12:45 29.01.2018
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    Известный украинский писатель и переводчик Юрий Винничук заявил, что американец, читая Булгакова, сразу вспомнит "Таинственного незнакомца" (1898) Марка Твена.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Соцсети: вятровичей много, а Цой, Высоцкий, Булгаков - навсегда
    16:43 26.01.2018
    3268Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Неугомонный директор института национальной памяти Владимир Вятрович опять в эпицентре творческой дискуссии. А все из-за изысканных "щупалец русского мира", к которым историк причислил творчество Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Михаила Булгакова.
    Михаил Булгаков. Архивное фот
    Совсем неожиданно. Лучшая книга о Мастере
    15:32 28.11.2017
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    Эта книга действительно лучшая из прочитанных мной примерно полутора десятков книг, посвященных М.А. Булгакову и его произведениям.
    Михаил Булгаков. Архивное фот
    В Киеве открыли новую мемориальную доску Булгакову
    21:11 05.06.2017
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    Памятный знак установили на доме по бульвару Т. Шевченко № 14, где располагалась Первая киевская гимназия, в которой учился писатель.
    Учащиеся на занятиях
    Собачья судьба "Собачьего сердца"
    12:57 16.09.2016
    1245Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Исключение из школьной программы булгаковского "Собачьего сердца" вызвало бурную реакцию в СМИ и социальных сетях. Хотя данная инициатива и выглядит как проявление политической цензуры, ситуация вовсе не так однозначна.
    Михаил Булгаков. Архивное фот
    Сто двадцать пять лет назад родился писатель Михаил Булгаков
    00:46 15.05.2016
    242
    В 1980-х годах Булгаков стал одним из самых издаваемых авторов в СССР. Его произведения вошли в Собрание сочинений в пяти томах (1989-1990).
    Михаил Булгаков. Архивное фот
    В центре Москвы установят памятник Булгакову
    11:48 24.11.2015
    78
    Памятник писателю планируется установить за счет Международного благотворительного фонда имени Петра Чайковского. Размер бронзовой скульптуры пока не определен.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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