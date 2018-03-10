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теплоходы
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Еще один круизный теплоход "сбежал" в Крым - СМИ
14:54 21.09.2017
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По утверждению одесских СМИ, повторяется недавняя история с аналогичным путешествием "Генерала Ватутина", который был продан российским владельцам и, не заходя в Одессу, отправился в Ростов-на-Дону.
В МВД назвали причину взрыва на буксирном теплоходе под Киевом
20:08 18.10.2015
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Как отметил пресс-секретарь ГУ МВД в Киевской области Николай Жукович, причиной взрыва стало несоблюдение требований трудового законодательства. После взрыва пожара не возникло.
На теплоходе под Киевом от взрыва обгорел трюм
19:22 18.10.2015
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Один человек погиб в результате взрыва на буксирном теплоходе на Днепре в Киевской области, сообщил первый замглавы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Олег Мельчуцкий.
Из-за взрыва на теплоходе в Киевской области погиб один человек - ГСЧС
17:58 18.10.2015
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Взрывной волной за бортом катера в реке Днепр оказался один из членов команды. После проведения поисково-спасательных работ тело пострадавшего было поднято на поверхность.
На буксирном теплоходе в Киевской области произошел взрыв
16:31 18.10.2015
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Буксирный теплоход БТ 1 401 был пришвартован на реке Днепр вблизи с.Триполье, Обуховского р-на Киевской области. Взрыв произошел в результате перекачки топлива непредназначенным насосом в емкость.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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