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    теплоходы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Теплоход Зирка Днепра
    Еще один круизный теплоход "сбежал" в Крым - СМИ
    14:54 21.09.2017
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    По утверждению одесских СМИ, повторяется недавняя история с аналогичным путешествием "Генерала Ватутина", который был продан российским владельцам и, не заходя в Одессу, отправился в Ростов-на-Дону.
    Здание ГУ МВД. Архивное фото
    В МВД назвали причину взрыва на буксирном теплоходе под Киевом
    20:08 18.10.2015
    486
    Как отметил пресс-секретарь ГУ МВД в Киевской области Николай Жукович, причиной взрыва стало несоблюдение требований трудового законодательства. После взрыва пожара не возникло.
    Обгоревший от взрыва трюм на теплоходе под Киевом
    На теплоходе под Киевом от взрыва обгорел трюм 
    19:22 18.10.2015
    167
    Один человек погиб в результате взрыва на буксирном теплоходе на Днепре в Киевской области, сообщил первый замглавы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Олег Мельчуцкий.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Из-за взрыва на теплоходе в Киевской области погиб один человек - ГСЧС
    17:58 18.10.2015
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    Взрывной волной за бортом катера в реке Днепр оказался один из членов команды. После проведения поисково-спасательных работ тело пострадавшего было поднято на поверхность.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    На буксирном теплоходе в Киевской области произошел взрыв
    16:31 18.10.2015
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    Буксирный теплоход БТ 1 401 был пришвартован на реке Днепр вблизи с.Триполье, Обуховского р-на Киевской области. Взрыв произошел в результате перекачки топлива непредназначенным насосом в емкость.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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