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    Николай Жукович

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Правоохранитель с собакой. Архивное фото
    Определены криминогенные места под Киевом, туда направят патрули
    13:35 02.11.2017
    648Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    В пресс-службе областной полиции сообщили, правоохранители определили наиболее криминогенные места в регионе, где чаще всего совершают грабежи и разбои. Там будут дежурит патрули.
    На месте, где погибла Амина Окуева
    Расстрел Окуевой. Полиция озвучила новые подробности
    08:33 31.10.2017
    4571Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    В пресс-службе областной полиции сообщили, что в настоящее время продолжается операция "Сирена" в Киевской области - останавливаются транспортные средства в поисках злоумышленников, которые "могли осуществить этот расстрел".
    Наручники. Архивное фото
    Экс-главу полиции Обухова арестовали за попытку похищения гражданина РФ
    04:10 03.06.2017
    439Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура и СБУ задержали группу лиц, которая пыталась за 17 млн ​​долларов похитить бывшего гражданина РФ и переправить его в Россию.
    Николай Жукович
    Четверых в Княжичах расстреляли в маркированной машине ГСО - Жукович
    18:08 04.12.2016
    1793Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Как заявил пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Николай Жукович, обе машины ГСО, прибывшие на место, были маркированы, все полицейские были одеты в спецсредства и бронежилеты.
    Чернобыль спустя 30 лет после аварии
    В Чернобыльскую зону введены дополнительные патрули Нацгвардии
    13:33 20.05.2016
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    Как сообщил СМИ начальник пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, в последнее время в зоне отчуждения участились случаи проявления криминала.
    Аэропорт Борисполь
    В "Борисполе" задержали рейс из-за пассажира, назвавшимся террористом - НП
    18:33 07.02.2016
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    Как отметил пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Николай Жукович, гражданин Грузии находится не на территории Украины, а в буферной зоне. Ожидается следующий рейс, чтобы отправить его в Тбилиси.
    Здание ГУ МВД. Архивное фото
    В МВД назвали причину взрыва на буксирном теплоходе под Киевом
    20:08 18.10.2015
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    Как отметил пресс-секретарь ГУ МВД в Киевской области Николай Жукович, причиной взрыва стало несоблюдение требований трудового законодательства. После взрыва пожара не возникло.
    Пистолет
    Обстрел детей в Киевской области: а был ли мальчик?
    16:49 16.06.2015
    725Криминализация украинского общества.
    В элитном поселке Киевской области один из владельцев роскошного особняка, расположенного на берегу озера, открыл стрельбу по детям, которые вплавь приближались к забору особняка. Инцидент расследует милиция Киевской области.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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