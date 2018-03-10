В пресс-службе областной полиции сообщили, что в настоящее время продолжается операция "Сирена" в Киевской области - останавливаются транспортные средства в поисках злоумышленников, которые "могли осуществить этот расстрел".
Как отметил пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Николай Жукович, гражданин Грузии находится не на территории Украины, а в буферной зоне. Ожидается следующий рейс, чтобы отправить его в Тбилиси.
В элитном поселке Киевской области один из владельцев роскошного особняка, расположенного на берегу озера, открыл стрельбу по детям, которые вплавь приближались к забору особняка. Инцидент расследует милиция Киевской области.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".