На сегодня ни в Конституции Франции, ни в законодательных актах роль французской Premiere dame не определена. Между тем, в распоряжении супруги президента находится рабочий кабинет, пара сотрудников и охрана.
Меланья в роли первой леди пообещала посвятить себя защите прав женщин и детей. По ее словам, "главным приоритетом" ее деятельности станет работа над тем, как защитить детей и подростков от нападок сверстников в социальных сетях.
В США муж и жена, которые были супругами в течение шести десятилетий, умерли с разницей в 10 минут друг от друга. По словам двух сыновей, их мать мирно ушла из жизни во время того, как они читали ей Библию.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.