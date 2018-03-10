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    супруги

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Бриджит Макрон
    Cherchez la femme. Кто содержит первых леди Европы?
    13:17 08.08.2017
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    На сегодня ни в Конституции Франции, ни в законодательных актах роль французской Premiere dame не определена. Между тем, в распоряжении супруги президента находится рабочий кабинет, пара сотрудников и охрана.
    Меланья Трамп
    Сексапил №6. Меланья Трамп - новая хозяйка Белого дома
    20:00 10.11.2016
    4443Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Меланья в роли первой леди пообещала посвятить себя защите прав женщин и детей. По ее словам, "главным приоритетом" ее деятельности станет работа над тем, как защитить детей и подростков от нападок сверстников в социальных сетях.
    В США супруги после 60 лет совместной жизни умерли с разницей в 10 минут. Видео
    В США супруги после 60 лет совместной жизни умерли с разницей в 10 минут 
    05:03 10.08.2016
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    В США муж и жена, которые были супругами в течение шести десятилетий, умерли с разницей в 10 минут друг от друга. По словам двух сыновей, их мать мирно ушла из жизни во время того, как они читали ей Библию.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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