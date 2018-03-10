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    солнце

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Вспышка на Солнце
    Ученые ожидают скорое резкое снижение активности Солнца
    05:31 12.02.2018
    754
    По мнению исследователей, изменения в солнечной активности станут результатом "гранд-минимума" - периодического события, во время которого магнитное поле Солнца ослабляется, образуется меньше пятен и излучается меньше ультрафиолета.
    Вспышка на Солнце, сентябрь 2017
    На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
    09:20 13.09.2017
    867
    Из-за магнитной бури, предупреждают врачи, может быть головная боль, повышение артериального давления, расстройство настроения, психические отклонения в виде обострения.
    Вспышка на Солнце
    На Солнце зафиксировали новую мощнейшую вспышку
    03:53 11.09.2017
    350
    Резкий скачок рентгеновского излучения произошел около 18.30 по Киеву. Всего за воскресенье были зафиксированы семь вспышек класса С (слабые) и М (средние). Максимальный индекс вспышечной активности - 10 баллов.
    Вид на Днепр в Киеве
    День весеннего равноденствия. Справка
    08:44 20.03.2017
    36730
    В 2017 году День весеннего равноденствия наступит 20 марта. С этого момента день уравнивается по продолжительности с ночью. День весеннего равноденствия еще называют началом астрономической весны.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Вспышка на Солнце
    Ученые ожидают скорое резкое снижение активности Солнца
    05:31 12.02.2018
    754
    По мнению исследователей, изменения в солнечной активности станут результатом "гранд-минимума" - периодического события, во время которого магнитное поле Солнца ослабляется, образуется меньше пятен и излучается меньше ультрафиолета.
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