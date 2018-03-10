По мнению исследователей, изменения в солнечной активности станут результатом "гранд-минимума" - периодического события, во время которого магнитное поле Солнца ослабляется, образуется меньше пятен и излучается меньше ультрафиолета.
Резкий скачок рентгеновского излучения произошел около 18.30 по Киеву. Всего за воскресенье были зафиксированы семь вспышек класса С (слабые) и М (средние). Максимальный индекс вспышечной активности - 10 баллов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По мнению исследователей, изменения в солнечной активности станут результатом "гранд-минимума" - периодического события, во время которого магнитное поле Солнца ослабляется, образуется меньше пятен и излучается меньше ультрафиолета.