Ученые ожидают скорое резкое снижение активности Солнца

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Солнце станет более холодным к 2050 году, прогнозируют астрономы Калифорнийского университета в Сан-Диего, сообщает сайт Phys.org со ссылкой на публикацию в Astrophysical Journal Letters.

Ученые считают, что эти изменения станут результатом "гранд-минимума" солнечной активности — периодического события, во время которого магнитное поле Солнца ослабляется, образуется меньше пятен и излучается меньше ультрафиолета.

В своем исследовании специалисты пронаблюдали за излучением схожих с Солнцем звезд на протяжении 20 лет и на основе этих данных пришли к выводу, что Солнце станет более тусклым к середине XXI века.

Солнечная активность увеличивается и уменьшается с периодичностью в 11 лет. При этом, по расчетам астрономов, к 2050 году температура Солнца может опуститься до маундеровского минимума, зафиксированного в период примерно с 1645 по 1715 годы.

Тогда, по подсчетам астронома Эдварда Уолтера Маудера, вместо обычных 40-50 тысяч на Солнце образовалось всего лишь 50 пятен. Этот отрезок в истории часто связывают с малым ледниковым периодом, однако не все ученые согласны с таким мнением, считая, что даже при сильном падении солнечной активности глобальное похолодание произойти не может.

Ранее сообщалось, что на солнце появился огромного размера протуберанец, его можно было наблюдать даже с Земли сквозь астрономический фильтр.