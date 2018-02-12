наверх
12.02.201807:28
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ученые ожидают скорое резкое снижение активности Солнца

    (обновлено: )44412
    По мнению исследователей, изменения в солнечной активности станут результатом "гранд-минимума" - периодического события, во время которого магнитное поле Солнца ослабляется, образуется меньше пятен и излучается меньше ультрафиолета.
    Вспышка на Солнце
    Twitter.com/NASA

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Солнце станет более холодным к 2050 году, прогнозируют астрономы Калифорнийского университета в Сан-Диего, сообщает сайт Phys.org со ссылкой на публикацию в Astrophysical Journal Letters.

    Суперлуние в Китае
    REUTERS Stringer
    Новогодний подарок из космоса: яркие кадры Суперлуны

    Ученые считают, что эти изменения станут результатом "гранд-минимума" солнечной активности — периодического события, во время которого магнитное поле Солнца ослабляется, образуется меньше пятен и излучается меньше ультрафиолета.

    В своем исследовании специалисты пронаблюдали за излучением схожих с Солнцем звезд на протяжении 20 лет и на основе этих данных пришли к выводу, что Солнце станет более тусклым к середине XXI века.

    Солнечная активность увеличивается и уменьшается с периодичностью в 11 лет. При этом, по расчетам астрономов, к 2050 году температура Солнца может опуститься до маундеровского минимума, зафиксированного в период примерно с 1645 по 1715 годы.

    Тогда, по подсчетам астронома Эдварда Уолтера Маудера, вместо обычных 40-50 тысяч на Солнце образовалось всего лишь 50 пятен. Этот отрезок в истории часто связывают с малым ледниковым периодом, однако не все ученые согласны с таким мнением, считая, что даже при сильном падении солнечной активности глобальное похолодание произойти не может.

    Ранее сообщалось, что на солнце появился огромного размера протуберанец, его можно было наблюдать даже с Земли сквозь астрономический фильтр.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере