По заявлению Министерства инфраструктуры, подписание соглашения приведет к признанию сертификатов, выданных Украине, в первую очередь для продукции ГП "Антонов", а также других предприятий авиационной отрасли.
В ведомстве считают общественный резонанс вокруг отказа в выдаче аттестата соответствия попыткой отдельных лиц и заинтересованных сторон избежать личной ответственности за запуск системы электронного декларирования.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".