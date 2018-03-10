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    рейтинговые агентства

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Экономика. Архивное фото
    S&P подтвердило стабильный рейтинг Украины
    18:37 09.12.2016
    531Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Прогноз по долгосрочным суверенным кредитным рейтингам стабильный. При этом агентство также подтвердило рейтинг Украины по национальной шкале - на отметке "uaBBB-".
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch понизило рейтинг Великобритании после Brexit
    01:20 28.06.2016
    75Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Согласно анализу, проведенному Fitch, неопределенность, возникшая после выхода Великобритании из ЕС, приведет в результате к внезапному замедлению роста ВВП в краткосрочной перспективе.
    Здание ПриватБанка в Киеве
    S&P повысило рейтинг "ПриватБанка"
    19:15 07.12.2015
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    Рейтинговое действие связано с завершением банком реструктуризации внешнего долга. При этом негативный прогноз объясняется сохраняющейся уязвимостью банка в условиях нестабильной экономической и политической обстановки в Украине.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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