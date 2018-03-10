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    потребление

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Ханс-Вольфф Граф
    Эксперт: человечество заражается психологией потребительства
    15:35 10.03.2018
    324Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Маркетинг стал искусством, которое пользуется инструментами психологию, что привело к тому, что лишь 6% всех покупок совершаются действительно по необходимости, считает немецкий психолог Ханс-Вольфф Граф.
    Уголь
    В Кабмине сообщили, насколько сократилось потребление антрацита в Украине
    11:15 16.01.2018
    236Украина в тисках энергозависимости
    По словам вице-премьер-министра по вопросам энергетики и инфраструктуры Владимира Кистиона, в 2016 году Украина использовала 8,9 миллионов тонн антрацита, в 2017 году потребление составило 4,8 миллиона тонн дефицитного для страны угля.
    Газокомпрессорная станция
    Украина сократила суточный отбор газа из ПХГ в четыре раза
    00:59 27.02.2017
    945Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На 25 февраля в украинских подземных хранилищах было более 8,4 миллиарда кубометров газа. С начала года запасы уменьшились почти на 2,6 миллиарда кубометров.
    Молоточек судьи
    Народ не умеет экономить, зато может отстаивать свои права в суде — адвокат
    19:58 17.10.2015
    528Газ из России: "зимний пакет".
    Суд отменил решение правительства о снижении норм потребления газа для домохозяйств без счетчиков. По мнению адвокатов, граждане пока не научились экономить, зато научились отстаивать свои права.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Ханс-Вольфф Граф
    Эксперт: человечество заражается психологией потребительства
    15:35 10.03.2018
    324
    Маркетинг стал искусством, которое пользуется инструментами психологию, что привело к тому, что лишь 6% всех покупок совершаются действительно по необходимости, считает немецкий психолог Ханс-Вольфф Граф.
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