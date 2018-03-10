Маркетинг стал искусством, которое пользуется инструментами психологию, что привело к тому, что лишь 6% всех покупок совершаются действительно по необходимости, считает немецкий психолог Ханс-Вольфф Граф.
По словам вице-премьер-министра по вопросам энергетики и инфраструктуры Владимира Кистиона, в 2016 году Украина использовала 8,9 миллионов тонн антрацита, в 2017 году потребление составило 4,8 миллиона тонн дефицитного для страны угля.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Маркетинг стал искусством, которое пользуется инструментами психологию, что привело к тому, что лишь 6% всех покупок совершаются действительно по необходимости, считает немецкий психолог Ханс-Вольфф Граф.