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Оксана Абросимова
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
3
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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)
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