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    В Кабмине сообщили, насколько сократилось потребление антрацита в Украине

    Тема:

    Украина в тисках энергозависимости (355)

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    По словам вице-премьер-министра по вопросам энергетики и инфраструктуры Владимира Кистиона, в 2016 году Украина использовала 8,9 миллионов тонн антрацита, в 2017 году потребление составило 4,8 миллиона тонн дефицитного для страны угля.
    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Украина в 2017 году почти вдвое меньше использовала уголь антрацитовой группы, чем в 2016 году, сообщил вице-премьер-министр по вопросам энергетики и инфраструктуры Владимир Кистион.

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    По его словам, если в 2016 году Украина использовала 8,9 миллионов тонн антрацита, то в прошлом году, по предварительным подсчетам, потребление составило 4,8 миллиона тонн дефицитного для страны угля.

    Чиновник уточнил, что 2,3 миллиона тонн угля марки "А" сэкономили за счет увеличения генерации атомных станций и гидроэлектростанций, а 1,8 миллиона было замещено углем газовой группы, который добывается в стране. "Это очень хорошие показатели, которые доказывают, что невозможного ничего не бывает", – приводит слова Кистиона во вторник пресс-служба правительства Украины на своем сайте.

    По его словам, это не просто цифры, это колоссальная работа энергетиков в течение последнего года как часть правительственного плана достижения украинской энергетической независимости.

    "Перед нами стоит амбициозная и в то же время непростая задача – сделать Украину энергетически независимой. И шаг за шагом, сокращая потребление дефицитного антрацита, увеличивая добычу собственного газа, реформируя энергетический сектор нашего государства, мы приближаемся к этой цели", — отметил вице-премьер.

    Ранее сообщалось, что балкер Ocean Dalian с четвертой партией угля-антрацита из США для украинских электростанций государственной компании "Центрэнерго" прибыл в морской торговый порт "Южный".

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