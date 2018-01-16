В Кабмине сообщили, насколько сократилось потребление антрацита в Украине

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Украина в 2017 году почти вдвое меньше использовала уголь антрацитовой группы, чем в 2016 году, сообщил вице-премьер-министр по вопросам энергетики и инфраструктуры Владимир Кистион.

По его словам, если в 2016 году Украина использовала 8,9 миллионов тонн антрацита, то в прошлом году, по предварительным подсчетам, потребление составило 4,8 миллиона тонн дефицитного для страны угля.

Чиновник уточнил, что 2,3 миллиона тонн угля марки "А" сэкономили за счет увеличения генерации атомных станций и гидроэлектростанций, а 1,8 миллиона было замещено углем газовой группы, который добывается в стране. "Это очень хорошие показатели, которые доказывают, что невозможного ничего не бывает", – приводит слова Кистиона во вторник пресс-служба правительства Украины на своем сайте.

По его словам, это не просто цифры, это колоссальная работа энергетиков в течение последнего года как часть правительственного плана достижения украинской энергетической независимости.

"Перед нами стоит амбициозная и в то же время непростая задача – сделать Украину энергетически независимой. И шаг за шагом, сокращая потребление дефицитного антрацита, увеличивая добычу собственного газа, реформируя энергетический сектор нашего государства, мы приближаемся к этой цели", — отметил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что балкер Ocean Dalian с четвертой партией угля-антрацита из США для украинских электростанций государственной компании "Центрэнерго" прибыл в морской торговый порт "Южный".