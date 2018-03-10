Украинская сборная закончила свои выступления в субботу, на ее счету 41 золотая медаль. Ближайшим конкурентам – сборной США, у которых 40 золотых медалей, предстояло в воскресенье участие в двух марафонах и финал по регби на колясках.
В Рио-де-Жанейро будет разыграно 528 комплектов медалей в 22 видах спорта - впервые в программу Паралимпиады были включены триатлон и параканоэ. В соревнованиях примут участие более 4300 спортсменов из более чем 160 стран.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".