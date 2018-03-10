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    паралимпийские игры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Паралимпийские игры 2016
    Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро объявлены закрытыми
    04:10 19.09.2016
    1291Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Церемония закрытия прошла в воскресенье на том же стадионе "Маракана", где 7 числа Игры открылись. Представление было посвящено любви бразильцев к музыке.
    Паралимпийская сборная Украины
    Украина завершила участие в Паралимпиаде с рекордными 117 медалями
    21:02 18.09.2016
    1878Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинская сборная закончила свои выступления в субботу, на ее счету 41 золотая медаль. Ближайшим конкурентам – сборной США, у которых 40 золотых медалей, предстояло в воскресенье участие в двух марафонах и финал по регби на колясках.
    Спортсмены в Олимпийской деревне в преддверии XV летних Паралимпийских игр 2016 в городе Рио-де-Жанейро
    Паралимпиада без сборной России открывается в Рио-де-Жанейро
    05:23 07.09.2016
    1381Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В Рио-де-Жанейро будет разыграно 528 комплектов медалей в 22 видах спорта - впервые в программу Паралимпиады были включены триатлон и параканоэ. В соревнованиях примут участие более 4300 спортсменов из более чем 160 стран.
    Торжественные проводы паралимпийцев в Рио
    На Майдане проходят торжественные проводы паралимпийцев в Рио
    19:46 27.08.2016
    232Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Церемония торжественных проводов Паралимпийской сборной Украины в Рио проходит на Майдане Незалежности в Киеве. Всего Украину будут представлять 172 спортсмена.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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