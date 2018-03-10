В Днепре водителей маршруток оденут в форменные жилеты – в рамках борьбы с некультурностью. Некоторым маршрутчикам идея пришлась по вкусу. Говорят, если ты в жилетке, сразу видно, кто в салоне водитель, а кто пассажир.
В пятницу, 22 января, прошло совещание по обсуждению новых образцов формы одежды и продовольственных пайков для обеспечения военнослужащих ВС Украины. Все предметы боевого комплекта изготовлены украинскими производителями.
Как отметил глава совета волонтеров при министерстве обороны Давид Арахамия, министр обороны "понимает и знает ситуацию". "И он попросил нас детально разобраться в ситуации, получить информацию на самом оперативном уровне", - сообщил он.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".