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В Днепре водителей маршруток оденут в форменные жилеты – в рамках борьбы с некультурностью. Некоторым маршрутчикам идея пришлась по вкусу. Говорят, если ты в жилетке, сразу видно, кто в салоне водитель, а кто пассажир.