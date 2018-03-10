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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Маршрутки в Днепре
    Водитель кто? В Днепре на маршрутчиков наденут "культурные жилетки"
    17:36 07.11.2017
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    В Днепре водителей маршруток оденут в форменные жилеты – в рамках борьбы с некультурностью. Некоторым маршрутчикам идея пришлась по вкусу. Говорят, если ты в жилетке, сразу видно, кто в салоне водитель, а кто пассажир.
    В Минобороны показали новые туфли для офицеров ВСУ
    В Минобороны показали новые туфли для офицеров ВСУ
    10:58 03.10.2017
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    Согласно информации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, в Минобороны принято решение об изменении модели туфель для военных ВСУ.
    Передача зимней формы Нацполиции от правительства Японии. Видео
    Передача зимней формы Нацполиции от правительства Японии 
    05:15 09.10.2016
    216День полиции: успех или провал?
    В Киеве в пятницу, 7 октября, прошла церемония передачи зимнего обмундирования для участковых офицеров полиции Украины от правительства Японии, сообщила пресс-служба МВД Украины.
    Бирюков показал осенне-зимний комплект формы ВСУ
    Бирюков показал осенне-зимний комплект формы ВСУ
    06:51 04.10.2016
    5638Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    Согласно описанию советника президента Юрия Бирюкова, в разработке в настоящее время куртка демисезонная, куртка зимняя ("аляска") и шерстяное пальто зимнее.
    Презентация новых образцов формы одежды и продовольственных пайков для ВСУ
    Презентация новых образцов одежды и продовольствия для ВСУ 
    17:20 23.01.2016
    651Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    В пятницу, 22 января, прошло совещание по обсуждению новых образцов формы одежды и продовольственных пайков для обеспечения военнослужащих ВС Украины. Все предметы боевого комплекта изготовлены украинскими производителями.
    Новая форма полиции Украины
    На новую форму полиции планируется потратить $40 млн
    15:26 30.09.2015
    418Патрульная полиция в Украине.
    На заседании правительства в среду глава МВД Арсен Аваков презентовал образцы формы новой полиции, которые, после рассмотрения, были утверждены правительством.
    Украинские военные в районе Старогнатовки
    Арахамия: 100 тыс комплектов формы военных лежит на складе, но формы почему-то нет
    13:08 22.08.2015
    272Иловайский котел: кто в ответе?
    Как отметил глава совета волонтеров при министерстве обороны Давид Арахамия, министр обороны "понимает и знает ситуацию". "И он попросил нас детально разобраться в ситуации, получить информацию на самом оперативном уровне", - сообщил он.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Через три недели будут готовы образцы новой формы для ВСУ - Бирюков
    20:17 21.06.2015
    273Переговоры по Донбассу
    Как сообщил на своей странице в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков, концепция утверждена, через 3 недели будут готовы образцы повседневной формы для ВСУ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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