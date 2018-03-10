WADA в мае изменило политику в отношении осведомителей в попытке поощрить людей делиться информацией о применении допинга. О размерах компенсации, предоставленной российской паре, которая ожидает разрешения на работу в США, не сообщается.
"Мы должны решать эту проблему, а не закрывать глаза, потому что неразумно думать, что у нас нет никаких проблем с допингом только потому, что это футбол",- заявил главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".