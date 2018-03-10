События в Виннице вспыхнули совершенно неожиданно. Разгоряченная толпа ворвалась в здание администрации, своего голову отстояла, организовала вече на местном майдане и заодно потребовала уйти в отставку губернатору области Анатолию Олийныку.
Петр Порошенко в Милане на саммите форума "Азия-Европа" встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, председателем Совета министров Италии Маттео Ренци. Сегодня украинский президент встречается со своим российским коллегой.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".