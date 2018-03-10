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    Сезар

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Режиссер Андрей Звягинцев
    Российская картина "Нелюбовь" получила "Сезар" как лучший зарубежный фильм
    00:56 03.03.2018
    123
    Мировая премьера фильма Андрея Звягинцева состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри.
    Кинофестиваль Сезар. Архивное фото
    Национальную французскую кинопремию "Сезар" вручат в Париже
    02:48 26.02.2016
    33
    Наибольшее число номинаций - одиннадцать - получила картина Ксавье Джанноли "Маргарита" (Marguerite). Второе место по числу номинаций поделили киноленты "Дипан" (Dheepan) Жака Одиара и "Мустанг" (Mustang) Дениз Гамзе Эргювен.
    Кинофестиваль Сезар. Архивное фото
    Кинопремию "Сезар" за лучший фильм получила картина "Тимбукту"
    02:36 21.02.2015
    147
    Во Франции присудили главный приз в рамках кинопремии "Сезар". Отмечена работа режиссера Абдеррахмана Сисако о жизни одной из семей в Мали.
    Кинофестиваль Сезар. Архивное фото
    Номинанты французской кинопремии "Сезар" объявлены в Париже
    18:44 28.01.2015
    89
    Наибольшее число номинаций - десять - получила биографическая картина режиссера Бертрана Бонелло "Сен-Лоран" (Saint Laurent). Девять номинаций получила картина "Истребители" (Combattants) Тома Калье.
    Мари Дюбуа
    Французская актриса Мари Дюбуа скончалась на 78-м году жизни
    02:39 16.10.2014
    82
    Среди самых известных ее работ — картины "Стреляйте в пианиста", "Большая прогулка", "Вор" и "Угроза".
    Скарлетт Йоханссон
    СМИ: Скарлетт Йоханссон получит почетную премию "Сезар"
    18:11 11.02.2014
    7
    Актриса Скарлетт Йоханссон получит почетную премию французской киноакадемии "Сезар" (Cesar) и станет самым молодым деятелем кинематографа, получившим приз.
    Пресс-конференция творческой группы фильма Жизнь Адель
    Исполнительницу роли в фильме "Жизнь Адель" номинировали на "Сезар"
    13:59 31.01.2014
    13
    Адель Экзаркопулос, исполнившая главную роль в фильме Абделатифа Кешиша "Жизнь Адель", номинирована на кинопремию "Сезар" как лучшая молодая актриса.
    Закрытие 65-го Каннского кинофестиваля
    "Любовь" Михаэля Ханеке получила пять статуэток премии "Сезар"
    10:45 23.02.2013
    24
    На прошедшей в Париже церемонии "Любовь" также собрала все главные призы: "лучшая женская роль" - Эммануэль Рива, "лучшая мужская роль" - Жан-Луи Трентиньян, "лучший режиссер" и "лучший сценарий" - Михаэль Ханеке.
    Жан-Луи Трентиньян
    Во Франции назовут обладателей премии "Сезар"
    07:38 22.02.2013
    131
    В прошлом году триумфатором премии стала черно-белая немая лента Мишеля Хазанавичуса "Артист", удостоенная статуэток за лучший фильм, лучшую женскую роль, режиссуру, музыку, операторскую работу и работу художника-постановщика.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Режиссер Андрей Звягинцев
    Российская картина "Нелюбовь" получила "Сезар" как лучший зарубежный фильм
    00:56 03.03.2018
    123
    Мировая премьера фильма Андрея Звягинцева состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри.
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