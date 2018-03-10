Наибольшее число номинаций - одиннадцать - получила картина Ксавье Джанноли "Маргарита" (Marguerite). Второе место по числу номинаций поделили киноленты "Дипан" (Dheepan) Жака Одиара и "Мустанг" (Mustang) Дениз Гамзе Эргювен.
На прошедшей в Париже церемонии "Любовь" также собрала все главные призы: "лучшая женская роль" - Эммануэль Рива, "лучшая мужская роль" - Жан-Луи Трентиньян, "лучший режиссер" и "лучший сценарий" - Михаэль Ханеке.
В прошлом году триумфатором премии стала черно-белая немая лента Мишеля Хазанавичуса "Артист", удостоенная статуэток за лучший фильм, лучшую женскую роль, режиссуру, музыку, операторскую работу и работу художника-постановщика.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".