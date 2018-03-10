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    Жюльет Бинош

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Актриса Жюльет Бинош. Кадр из фильма Призрак в доспехах
    Жюльет Бинош: актер должен быть свободным, чтобы погрузиться в мир героя
    11:16 02.04.2017
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    В фантастическом голливудском фильме "Призрак в доспехах" - истории киборга-детектива, разыскивающего опасного хакера, - главную роль исполняет Скарлетт Йохансон, а ее партнером на площадке стала француженка Жюльет Бинош.
    Звезды на Венецианском фестивале
    Звезды на Венецианском кинофестивале 
    12:38 07.09.2015
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    В среду на острове Лидо открылся Венецианский международный кинофестиваль. Закрытие 72-го международного Венецианского кинофестиваля состоится вечером 12 сентября.
    Кинофестиваль Сезар. Архивное фото
    Номинанты французской кинопремии "Сезар" объявлены в Париже
    18:44 28.01.2015
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    Наибольшее число номинаций - десять - получила биографическая картина режиссера Бертрана Бонелло "Сен-Лоран" (Saint Laurent). Девять номинаций получила картина "Истребители" (Combattants) Тома Калье.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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