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Тег
Эмбер Херд
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
11
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Суд расторг брак Джонни Деппа и Эмбер Херд
05:17 14.01.2017
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Тяжбы продолжались восемь месяцев. Судья отклонил требование Деппа наложить на его экс-супругу штраф в размере 100 тысяч долларов за то, что она якобы откладывала процедуру развода.
Продюсеры подали в суд на Эмбер Херд, отказавшуюся сниматься обнаженной
19:45 23.11.2016
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Согласно судебным документам, Херд отказалась принять участие в сценах с обнаженной натурой, "несмотря на обязательства по договору". Сообщается, что Херд была в курсе характера своей роли.
Херд и Депп урегулировали дело о семейном насилии и разводе – СМИ
19:31 16.08.2016
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Сообщается, что Джонни Депп согласился заплатить своей супруге Эмбер Херд около 7 миллионов долларов. Вместе с делом о бытовом насилии урегулировано связанное с ним дело о разводе.
Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в нарушении запрета на приближение к ней
09:19 14.06.2016
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Представитель полиции Лос-Анджелеса сообщил порталу BuzzFeed, что в доме был агент Деппа. Агент, в свою очередь, заявил полицейским, что имеет документы, разрешающие изъять собственность.
"Неразрешимые противоречия". Топ-5 самых громких звездных разводов
13:50 29.05.2016
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Актер Джонни Депп и его жена Эмбер Херд разводятся после года супружеской жизни. По информации журналистов, в документе о расторжении брака причиной указаны "неразрешимые противоречия".
Супруга Джонни Деппа заявила, что была жертвой домашнего насилия - СМИ
20:55 27.05.2016
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Актриса Эмбер Херд со своим юристом представила фотографии суду, на одной из которых актриса якобы изображена с синяками на лице. Согласно утверждениям Херд, Депп нанес ей травмы при помощи iPhone.
Супруга Джонни Деппа Эмбер Херд подала на развод и алименты - СМИ
02:53 26.05.2016
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В документах на развод, по данным информационного СМИ, актриса якобы указала, что рассталась с Деппом 22 мая. Депп и Херд познакомились в 2011 году на съемках фильма "Ромовый дневник".
Жена Джонни Деппа избежала тюрьмы и штрафа за провоз собак в Австралию
05:13 18.04.2016
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Эмбер Херд признала свою вину в подаче документов с ложной информацией, за что она может получить наказание в виде заключения на срок до года и штрафа, сумма которого составляет 7650 долларов.
Звезды на Венецианском кинофестивале
12:38 07.09.2015
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В среду на острове Лидо открылся Венецианский международный кинофестиваль. Закрытие 72-го международного Венецианского кинофестиваля состоится вечером 12 сентября.
Джонни Депп и Эмбер Херд официально вступили в брак - СМИ
03:31 05.02.2015
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Церемония бракосочетания состоялась во вторник, однако СМИ стало известно о случившемся только днем позже.
СМИ сообщили о помолвке актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд
14:24 18.01.2014
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Артисты пока не комментировали происходящее, однако источник из их окружения подтвердил, что они действительно намерены жениться.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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