наверх
10.03.201811:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Эмбер Херд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Актёры Джонни Депп и Эмбер Хёрд. Архивное фото
    Суд расторг брак Джонни Деппа и Эмбер Херд
    05:17 14.01.2017
    182
    Тяжбы продолжались восемь месяцев. Судья отклонил требование Деппа наложить на его экс-супругу штраф в размере 100 тысяч долларов за то, что она якобы откладывала процедуру развода.
    Актриса Эмбер Хёрд
    Продюсеры подали в суд на Эмбер Херд, отказавшуюся сниматься обнаженной
    19:45 23.11.2016
    587
    Согласно судебным документам, Херд отказалась принять участие в сценах с обнаженной натурой, "несмотря на обязательства по договору". Сообщается, что Херд была в курсе характера своей роли.
    Актёры Джонни Депп с супругой Эмбер Хёрд
    Херд и Депп урегулировали дело о семейном насилии и разводе – СМИ
    19:31 16.08.2016
    408
    Сообщается, что Джонни Депп согласился заплатить своей супруге Эмбер Херд около 7 миллионов долларов. Вместе с делом о бытовом насилии урегулировано связанное с ним дело о разводе.
    Актёры Джонни Депп с супругой Эмбер Хёрд
    Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в нарушении запрета на приближение к ней
    09:19 14.06.2016
    283
    Представитель полиции Лос-Анджелеса сообщил порталу BuzzFeed, что в доме был агент Деппа. Агент, в свою очередь, заявил полицейским, что имеет документы, разрешающие изъять собственность.
    Джонни Депп и Эмбер Херд
    "Неразрешимые противоречия". Топ-5 самых громких звездных разводов 
    13:50 29.05.2016
    546
    Актер Джонни Депп и его жена Эмбер Херд разводятся после года супружеской жизни. По информации журналистов, в документе о расторжении брака причиной указаны "неразрешимые противоречия".
    Джонни Депп и Эмбер Херд
    Супруга Джонни Деппа заявила, что была жертвой домашнего насилия - СМИ
    20:55 27.05.2016
    469
    Актриса Эмбер Херд со своим юристом представила фотографии суду, на одной из которых актриса якобы изображена с синяками на лице. Согласно утверждениям Херд, Депп нанес ей травмы при помощи iPhone.
    Джонни Депп и Эмберд Херд
    Супруга Джонни Деппа Эмбер Херд подала на развод и алименты - СМИ
    02:53 26.05.2016
    1546
    В документах на развод, по данным информационного СМИ, актриса якобы указала, что рассталась с Деппом 22 мая. Депп и Херд познакомились в 2011 году на съемках фильма "Ромовый дневник".
    Джонни Депп и Эмбер Херд
    Жена Джонни Деппа избежала тюрьмы и штрафа за провоз собак в Австралию
    05:13 18.04.2016
    1763
    Эмбер Херд признала свою вину в подаче документов с ложной информацией, за что она может получить наказание в виде заключения на срок до года и штрафа, сумма которого составляет 7650 долларов.
    Звезды на Венецианском фестивале
    Звезды на Венецианском кинофестивале 
    12:38 07.09.2015
    271
    В среду на острове Лидо открылся Венецианский международный кинофестиваль. Закрытие 72-го международного Венецианского кинофестиваля состоится вечером 12 сентября.
    Джонни Депп и Эмбер Херд
    Джонни Депп и Эмбер Херд официально вступили в брак - СМИ
    03:31 05.02.2015
    912
    Церемония бракосочетания состоялась во вторник, однако СМИ стало известно о случившемся только днем позже.
    Актер Джонни Депп. Архивное фото
    СМИ сообщили о помолвке актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд
    14:24 18.01.2014
    14
    Артисты пока не комментировали происходящее, однако источник из их окружения подтвердил, что они действительно намерены жениться.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги