В телевизионном вечернем шоу Скарлетт Йоханссон сиграла Иванку Трамп в рекламе несуществующих духов под названием "Соучастница". Особенным динамизмом пародии отличались актеры, исполняющие роли второго плана в ролике.
Знаменитая актриса подала документы на развод со своим вторым мужем в верховный суд Манхэттена, заявив, что ее брак "безнадежно разрушен". Ромен Дориак, в свою очередь, призывает Йоханссон сесть за стол переговоров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".