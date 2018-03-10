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    Скарлетт Йоханссон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Пародия Скарлетт Йоханссон на Иванку Трамп. Видео
    Пародия Скарлетт Йоханссон на Иванку Трамп 
    02:36 13.03.2017
    1075Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    В телевизионном вечернем шоу Скарлетт Йоханссон сиграла Иванку Трамп в рекламе несуществующих духов под названием "Соучастница". Особенным динамизмом пародии отличались актеры, исполняющие роли второго плана в ролике.
    Актриса Скарлетт Йоханссон
    Муж Скарлетт Йоханссон призвал ее отозвать заявление о разводе
    01:34 09.03.2017
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    Знаменитая актриса подала документы на развод со своим вторым мужем в верховный суд Манхэттена, заявив, что ее брак "безнадежно разрушен". Ромен Дориак, в свою очередь, призывает Йоханссон сесть за стол переговоров.
    Актриса Скарлетт Йоханссон. Архивное фото
    Скарлетт Йоханссон добивается расторжения "безнадежного" брака – СМИ
    08:55 08.03.2017
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    Актриса во вторник подала документы в Верховный суд Манхэттена, заявив, что её брак "безнадежно разрушен". Она также попросила получения основного попечительства над их трехлетней дочерью.
    Известная надпись Голливуд в Лос-Анджелесе
    Звезды Голливуда и певицы США выйдут на женский марш против Трампа
    10:52 10.01.2017
    469Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По предварительной информации, 21 января певицы Шер и Кэти Перри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Америка Феррера, Эми Шумер, Джулианна Мур и Фрэнсис Макдормэнд выйдут на акцию протеста.
    Скарлетт Йоханссон
    Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых "кассовых" актеров года
    15:36 28.12.2016
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    В рейтинг также вошли голливудские звезды Крис Эванс и Роберт Дауни-младший, Марго Робби, Эми Аламс, Бен Аффлек, Генри Кавилл, Райан Рейнольдс, Фелисити Джонс и Уилл Смит.
    Турок проник на авиабазу ради фото со Скарлетт Йоханссон
    Турок проник на авиабазу Инджирлик ради фото со Скарлетт Йоханссон
    16:30 08.12.2016
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    По словам молодого человека, он пробрался на базу, несмотря на серьезную охрану актрисы, и был единственным, кто находился там в гражданской одежде, но и это не привлекло к нему внимания.
    Вышeл пeрвый трeйлeр фильма Призрак в доспехах
    Вышeл пeрвый трeйлeр фильма "Призрак в доспехах" 
    12:11 14.11.2016
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    В сети появился первый трейлер фильма "Ghost In The Shell" (в украинскoм перевoде — "Киберпризрак"), главную роль в котором исполняет голливудская актриса Скарлетт Йохансон.
    Скарлетт Йоханссон
    Скарлетт Йоханссон отмечает 30-летие
    02:33 22.11.2014
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    Американская актриса Скарлетт Йоханссон (полное имя Скарлетт Ингрид Йоханссон/Scarlett Ingrid Johansson) родилась 22 ноября 1984 года в Нью-Йорке, США.
    Скарлетт Йоханссон
    СМИ: Скарлетт Йоханссон получит почетную премию "Сезар"
    18:11 11.02.2014
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    Актриса Скарлетт Йоханссон получит почетную премию французской киноакадемии "Сезар" (Cesar) и станет самым молодым деятелем кинематографа, получившим приз.
    Актриса Скарлетт Йоханссон
    Скарлетт Йоханссон рассказала о своей новой роли роковой инопланетянки
    21:57 03.09.2013
    38
    Фильм основан на одноименном романе писателя Мишеля Фейбера, который рассказывает о загадочной инопланетянке, которая едет по шотландской автотрассе, знакомится с мужчинами, а затем уничтожает их.
    Скарлетт Йоханссон
    Скарлетт Йоханссон подаст в суд на писателя за использование ее имени
    15:44 07.06.2013
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    Американская актриса Скарлетт Йоханссон намерена подать в суд на писателя Грегуара Делакура (Gregoire Delacour), который назвал героиню своего нового романа именем артистки.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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