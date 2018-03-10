В столице зажгли главную елку Украины страны. Торжественное мероприятие включало выступление мэра Киева Виталия Кличко. Также на Софийской площади присутствовала первая леди страны Марина Порошенко с детьми.
Движение троллейбусов маршрута № 6 будет организовано от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская"; движение троллейбусов маршрутов №№ 16, 18 - от ул. Щусева, ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
В каждой европейской стране существуют свои традиции и обычаи, связанные с празднованием этого дня. В День святого Николая не только дарят и получают подарки, но и стараются исполнять чье-то заветное желание.
На Софийской площади в Киеве зажгли огни на главной елке Украины. В зажигании огней принял участие Киевский городской голова Виталий Кличко. Он поздравил киевлян и гостей города с Днем Святого Николая и предстоящими новогодними праздниками.
В пятницу, 19 декабря, Марина Порошенко вместе с детьми Александрой, Евгенией и Михаилом посетила Национальный заповедник "София Киевская", где провела первый "Урок добра" в резиденции Святого Николая. Во время занятия дети готовили праздничный сундук для воинов-защитников Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".