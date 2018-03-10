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    День Святителя Николая

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Новогодняя почтовая резиденция Святого Николая в Киеве. Архивное фото
    Православные христиане отмечают День святого Николая
    06:47 19.12.2017
    1079
    С праздника святого Николая обычно начинается цикл новогодних и рождественских праздников. Традиционно 19 декабря в Киеве происходит церемония открытия главной елки страны.
    В Киеве зажгли главную елку Украины. Видео
    В Киеве зажгли главную елку Украины 
    21:03 19.12.2016
    373Год 2016, прощай! Итоги
    В столице зажгли главную елку Украины страны. Торжественное мероприятие включало выступление мэра Киева Виталия Кличко. Также на Софийской площади присутствовала первая леди страны Марина Порошенко с детьми.
    Киев готовится к Новому году
    В понедельник в Киеве будут изменены маршруты некоторых троллейбусов
    04:58 19.12.2016
    180
    Движение троллейбусов маршрута № 6 будет организовано от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская"; движение троллейбусов маршрутов №№ 16, 18 - от ул. Щусева, ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
    Католики. Архивное фото
    День святого Николая в католических странах. Справка
    02:22 06.12.2016
    367
    В каждой европейской стране существуют свои традиции и обычаи, связанные с празднованием этого дня. В День святого Николая не только дарят и получают подарки, но и стараются исполнять чье-то заветное желание.
    Виталий Кличко и Марина Порошенко зажгли главную елку страны
    Виталий Кличко и Марина Порошенко зажгли главную елку страны 
    22:45 19.12.2015
    388
    На Софийской площади в Киеве зажгли огни на главной елке Украины. В зажигании огней принял участие Киевский городской голова Виталий Кличко. Он поздравил киевлян и гостей города с Днем Святого Николая и предстоящими новогодними праздниками.
    Помощники Святого Николая прошлись по улицам Киева
    По улицам Киева прошли "помощники" Святого Николая 
    20:36 19.12.2015
    194
    Около 300 "помощников" Святого Николая прошли от Контрактовой до Михайловской площади в Киеве. По дороге угощали детей сладостями и раздавали Вифлеемский огонь.
    На Софиевской площади открыли главную елку страны
    В Киеве зажгли главную елку Украины
    20:27 19.12.2015
    517
    По словам городского головы Виталия Кличко, в прошлом году главная елка Украины впервые за последние 60 лет вернулась на Софийскую площадь, и эту традицию столичная власть сохраняет.
    Театр. Архивное фото
    Киевской оперетте 80 лет
    15:10 20.12.2014
    139
    В здании оперетты 19 декабря открыли историческую гостиную с костюмами и наиболее яркими фотографиями из самых известных спектаклей.
    Марина Порошенко и Святой Николай помогали детям собрать сундук для бойцов АТО
    Марина Порошенко и Святой Николай помогали детям собрать сундук для бойцов АТО 
    01:18 20.12.2014
    505Итоги 2015 года
    В пятницу, 19 декабря, Марина Порошенко вместе с детьми Александрой, Евгенией и Михаилом посетила Национальный заповедник "София Киевская", где провела первый "Урок добра" в резиденции Святого Николая. Во время занятия дети готовили праздничный сундук для воинов-защитников Украины.
    Евгений Копатько
    Украинских детей воспитывают на ненависти – Копатько
    17:13 19.12.2014
    362Итоги 2015 года
    Учредитель компании Research and Branding Group Евгений Копатько напомнил, что "на протяжении многих лет для нас Новый год, Рождество, День Победы были незыблемыми вещами".
    Пресс-центр
    День Святого Николая. Мрачные обстоятельства светлого праздника - пресс-конференция
    14:00 19.12.2014
    429Итоги 2015 года
    В пятницу, 19 декабря, в 14.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Институтская, 28-А) состоится пресс-конференция на тему: "День Святого Николая. Мрачные обстоятельства светлого праздника".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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