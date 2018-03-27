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    Фотоленты

    Купить БТР онлайн: найден склад краденной боевой техники

    (обновлено: )29020
    В Житомирской области обнаружили 200 единиц краденной военной техники
    В Житомирской области обнаружили 200 единиц краденной военной техники
    В Житомирской области обнаружили 200 единиц краденной военной техники
    В Житомирской области обнаружили 200 единиц краденной военной техники
    В Житомирской области обнаружили 200 единиц краденной военной техники
    В Житомирской области обнаружили 200 единиц краденной военной техники
    В Житомирской области обнаружили 200 единиц краденной военной техники
    Национальная полиция Украины
    В Житомирской области обнаружили 200 единиц краденной военной техники
    Национальная полиция Украины
    В Житомирской области обнаружили 200 единиц краденной военной техники
    Национальная полиция Украины
    В Житомирской области обнаружили 200 единиц краденной военной техники
    Национальная полиция Украины
    В Житомирской области обнаружили 200 единиц краденной военной техники
    Национальная полиция Украины
    В Житомирской области обнаружили 200 единиц краденной военной техники
    Национальная полиция Украины

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    Полиция обнаружила в Житомирской области почти две сотни единиц похищенной спецтехники, в том числе БТР и БМП, которые незаконно хотели продать через интернет.

    На склад боевой техники полицейские "вышли" в ходе расследования по факту повреждения магистрального нефтепровода.

    "В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъяты почти 200 объектов, подготовленных к продаже. Среди выявленной техники — БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в том числе для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ним, аккумуляторные батареи, шины и прочее", — говорится в сообщении на сайте полиции области.

    Смотрите также: По стандартам НАТО. Кадры испытания нового украинского БТР

    Сообщается, что в настоящее время выясняется, находится ли эта техника на учете в воинских частях.

    Одновременно правоохранители выяснили, что в интернете было размещено объявление о продаже этой техники.

    Заведено уголовное дело по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от  трех до пяти лет или заключение сроком от трех до восьми лет.

    Ранее министр обороны Украины Степан Полторак назвал приоритетные направления закупки военной техники в 2018 году. Среди основных статей расхода ВСУ закупка противотанковых комплексов, средств радиоэлектронной борьбы, технической разведки, беспилотников, антиснайперских комплексов, ракет "Ольха" и танков "Оплот".

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