Косплеерша из Китая поразила интимными фото

Китайская косплеерша под ником Loluuuuuu, очень популярна в сети. Девушка с инопланетной внешностью поражает своих поклонников сексапильными фото.

Косплей (от англ. costume play — костюмированная игра) — переодевание в костюмы известных персонажей и изготовление таких костюмов. Популярное хобби, сродни маскараду.

Ранее сообщалось, что бразильськая супер-модель Алессандра Амбросио снялась в провокационной рекламной кампании, приуроченной к Рождеству.

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