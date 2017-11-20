Белорус задержан за шпионаж в пользу Украины - КГБ

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. КГБ Белоруссии задержал гражданина республики за шпионаж в пользу Украины, возбуждено уголовное дело по статье "измена государству", сообщил в понедельник официальный представитель ведомства Дмитрий Побяржин.

Ранее в понедельник КГБ Белоруссии подтвердил задержание украинского журналиста Павла Шаройко за шпионаж и создание в Белоруссии агентурной сети. По словам Побяржина, Шаройко признал, что является кадровым сотрудником разведки Украины и имеет звание полковника.

"При собирании секретных материалов задержан гражданин Белоруссии, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины", — сказал Побяржин журналистам.

По его словам, "белорус свою вину признал и сообщил, что по заданию украинской военной разведки за денежное вознаграждение занимался сбором и передачей информации об обороноспособности Белоруссии". "В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "измена государству", — сообщил Побяржин.

В пятницу о задержании Шаройко по обвинению в шпионаже заявил глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания. Посольство Украины в Белоруссии сообщило, что принимает меры для выяснения причин задержания корреспондента. Позднее выяснилось, что Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Белоруссии во второй половине октября и содержится в СИЗО.