Московский суд арестовал "украинских шпионов"

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Жители Крыма Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов, подозреваемые в шпионаже в пользу Украины, арестованы Московским окружным военным судом, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

"Подозреваемые доставлены в Московский окружной военный суд. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… Ведется следствие", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала граждан России Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова, которые якобы собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие гостайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота РФ. Долгополов является военнослужащим, его подразделение дислоцировано в Крыму. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", им грозит до 20 лет заключения.

Как отмечает ФСБ, в рамках уголовного дела были проведены "неотложные следственные действия".