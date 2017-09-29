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    Россия

    Московский суд арестовал "украинских шпионов"

    (обновлено: )11020
    Жители Крыма Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов были доставлены в Московский окружной военный суд. Их подозревают в шпионаже в пользу Украины, им грозит до 20 лет заключения.
    Дмитрий Долгополов, задержанный ФСБ РФ в Симферополе по обвинению в передаче спецслужбам Украины сведений, составляющих государственную тайну. Скриншот видео, предоставленного ФСБ
    ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Жители Крыма Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов, подозреваемые в шпионаже в пользу Украины, арестованы Московским окружным военным судом, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

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    "Подозреваемые доставлены в Московский окружной военный суд. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… Ведется следствие", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала граждан России Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова, которые якобы собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие гостайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота РФ. Долгополов является военнослужащим, его подразделение дислоцировано в Крыму. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", им грозит до 20 лет заключения.

    Как отмечает ФСБ, в рамках уголовного дела были проведены "неотложные следственные действия".

    ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    Анна Сухоносова, задержанная ФСБ РФ в Симферополе по обвинению в передаче спецслужбам Украины сведений, составляющих государственную тайну. Скриншот видео, предоставленного ФСБ

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