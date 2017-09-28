Порошенко: надо научиться защищать стратегические объекты от диверсий

КИЕВ, 28 сен — РАИ Новости Украина. Президент Петр Порошенко обратился к руководителям всех силовых ведомств — Генеральной прокуратуры, СБУ, Национальной полиции — с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в ЧП на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области, сообщает пресс-служба главы государства.

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

Смотрите также: Апокалипсис сегодня. Жуткие кадры разрушенных поселков под Винницей

"Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии? Значит будем привлекать к ответственности тех, кто будет (должен — Ред.) по другим версиям", — заявил Порошенко на военном кабинете в среду вечером.

Он также сообщил, что накануне утром приказал усилить оборону и охрану стратегических объектов силами Вооруженных сил. "Мы продолжаем мириться с этими происшествиями не можем", — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что тенденция взрывов на военных складах содержит угрозу для национальной безопасности. "Просил бы тщательно подготовиться для заседания СНБО, чтобы были приняты исчерпывающие меры в кратчайшие сроки и не допустить повторения трагедии", — сказал Порошенко.

Читайте также: "И никакое НАТО не поможет". Причины катастрофы под Винницей

Ранее начальник ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что пожар на военном складе под Винницей локализован.