ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух "украинских шпионов"

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. ФСБ России сообщила в пятницу о задержании в Симферополе двух россиян, в том числе военнослужащего, передававших, по данным ведомства, спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота.

"Федеральной службой безопасности в Симферополе задержаны граждане России Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович. Указанные лица собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений ЧФ РФ", — сказано в релизе.

Долгополов при этом является военнослужащим, его подразделение дислоцировано в Крыму, отмечает спецслужба.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Виновным грозит до 20 лет заключения.

Напомним, ранее ФСБ РФ заявила, что предотвратила в Крыму серию диверсий, которые, по данным спецслужбы, готовил задержанный сотрудник СБУ Геннадий Лимешко.