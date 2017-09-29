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29.09.201711:42
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    Общество

    ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух "украинских шпионов"

    (обновлено: )38580
    Задержанные граждане России Сухоносова Анна и Долгополов Дмитрий "собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений ЧФ РФ", сообщили в ФСБ России.
    Сотрудники ФСБ
    Анастасия Медынцева/Youtube

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. ФСБ России сообщила в пятницу о задержании в Симферополе двух россиян, в том числе военнослужащего, передававших, по данным ведомства, спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота.

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    "Федеральной службой безопасности в Симферополе задержаны граждане России Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович. Указанные лица собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений ЧФ РФ", — сказано в релизе.

    Долгополов при этом является военнослужащим, его подразделение дислоцировано в Крыму, отмечает спецслужба.

    Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Виновным грозит до 20 лет заключения.

    Напомним, ранее ФСБ РФ заявила, что предотвратила в Крыму серию диверсий, которые, по данным спецслужбы, готовил задержанный сотрудник СБУ Геннадий Лимешко.

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