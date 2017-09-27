В Ингушетии обнаружено захоронение террориста Умарова – ФСБ

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова, уничтоженного в 2013 году, обнаружено в Ингушетии, сообщили в ФСБ России.

Ранее телеканал Рен ТВ сообщил, что тело Умарова, предположительно, обнаружено в горах Ингушетии. По информации телеканала, останки террориста и его охранников доставлены в Москву для проведения экспертиз и точного установления личностей.

"В горно-лесистой местности Республики Ингушетия обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доки Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года", — говорится в сообщении.

В апреле 2014 года стало известно, что ФСБ нейтрализовала деятельность одного из главарей бандподполья на Северном Кавказе, лидера международной террористической организации "Имарат Кавказ" (запрещена в РФ) Доку Умарова. Глава Чечни Рамзан Кадыров еще в декабре 2013 года заявил, что Умаров давно мертв.

Умаров участвовал в боях против российских войск в ходе первой и второй чеченских кампаний, был "бригадным генералом" боевиков. Влияние Умарова среди чеченских сепаратистов усилилось в середине 2000-х годов, в июне 2006 года он стал "президентом" непризнанной "Чеченской Республики Ичкерия". Неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты в России: подрыв поезда Москва — Санкт-Петербург "Невский экспресс" в 2009 году, взрывы в московском метро в 2010 году, взрыв в аэропорту Домодедово в 2011 году.