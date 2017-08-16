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    В Херсоне сотрудница СБУ передавала информацию ФСБ России

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    Согласно информации пресс-центра СБУ, сотрудница Херсонского управления СБУ передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом.
    Служба безопасности Украины
    СБУ

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Оперативники управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины выявили сотрудницу Херсонского управления СБУ, которая сотрудничала с ФСБ Российской Федерации.

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    "Правоохранители установили, что женщина передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом", — говорится в сообщении пресс-центра СБУ в среду.

    Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

    "Сотруднику СБУ, который согласился работать на врага, не избежать справедливого наказания", — цитирует пресс-центр главу СБУ Василия Грицака.

    Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео задержания "агента СБУ" Геннадия Лимешко, готовившего, по данным службы, в Крыму серию диверсий.

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