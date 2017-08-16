В Херсоне сотрудница СБУ передавала информацию ФСБ России

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Оперативники управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины выявили сотрудницу Херсонского управления СБУ, которая сотрудничала с ФСБ Российской Федерации.

"Правоохранители установили, что женщина передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом", — говорится в сообщении пресс-центра СБУ в среду.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

"Сотруднику СБУ, который согласился работать на врага, не избежать справедливого наказания", — цитирует пресс-центр главу СБУ Василия Грицака.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео задержания "агента СБУ" Геннадия Лимешко, готовившего, по данным службы, в Крыму серию диверсий.