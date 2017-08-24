В США обнародовали видео ареста в Украине "ракетных шпионов" из КНДР

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Американский телеканал CNN поместил на своем сайте видеозапись операции украинских спецслужб, сотрудники которых в 2011 году арестовали двух граждан КНДР, пытавшихся похитить "ракетные секреты". Публикация произошла на фоне предположений о получении Пхеньяном двигателей украинского производства для баллистических ракет.

Два северокорейских дипломата были арестованы сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в июле 2011 года в одном из гаражей Днепропетровска с поличным — во время фотографирования документов с грифом "секретно". Спустя год каждый из них был приговорен к восьми годам лишения свободы.

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Видеоролик (см. здесь), материалы для которого были предоставлены телеканалу спецслужбами Украины, длится менее полутора минут и сопровождается музыкой. На записи видно, как трое мужчин заходят в помещение и двое из них начинают фотографировать документы. Через некоторое время в гараж врываются контрразведчики, которые задерживают шпионов. На оперативной съемке крупным планом показаны "секретные" документы, оказавшиеся сфабрикованной компиляцией, и северокорейские паспорта задержанных.

CNN Спецоперация СБУ по задержанию "ракетных шпионов" КНДР

Журналистам CNN удалось встретиться с осужденными гражданами КНДР, содержащимися в тюрьме Житомира. Один из них отрицает свою вину, другой признал ее лишь частично. Срок их тюремного заключения истекает в сентябре 2018 года. Украина ответила отказом на предложение КНДР экстрадировать осужденных на родину.

CNN Спецоперация СБУ по задержанию "ракетных шпионов" КНДР

По данным телеканала, в 2016 году власти Украины запретили въезд в страну северокорейским гражданам в результате ряда инцидентов, связанных со шпионажем. В 2011 году из Украины по подозрению в разведывательной деятельности были депортированы два северокорейца, а в 2015-м — еще пять.

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Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Официальный Киев ранее уже опроверг информацию о поставках в КНДР двигателей, назвав ее провокацией.