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    КГБ: украинец Павел Шаройко задержан за создание агентурной сети в Белоруссии

    (обновлено: )469120
    Комитет Госбезопасности Белоруссии называет Шаройко "кадровым сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины".
    Павел Шаройко

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Комитет госбезопасности Белоруссии задержал в Минске гражданина Украины Павла Шаройко по обвинению в "создании в республике агентурной сети", сообщил в понедельник в Минске официальный представитель ведомства Дмитрий Побяржин.

    Журналист Павел Шаройко
    Фото "Радио Свобода"
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    "Двадцать пятого октября КГБ при проведении агентурной акции с поличным задержан кадровый сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины Павел Шаройко. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы главного управления разведки Минобороны Украины для прикрытия ему определена должность корреспондента общественной Национальной телерадиокомпании Украины", — сказал Побяржин журналистам.

    По его словам, в Белоруссии Шаройко "создал агентурную сеть из числа граждан Белоруссии, которая за денежные вознаграждения выполняла задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере".

    Ранее сообщалось, что задержанный в Белоруссии по подозрению в шпионаже собственный корреспондент "Украинского радио" гражданин Украины Павел Шаройко содержится в СИЗО белорусского комитета госбезопасности.

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