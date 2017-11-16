Газета New York Times объяснила ситуацию со "спорным Крымом" на карте

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Представитель New York Times Дэниэл Роадес сообщил, что издание придерживается "последовательной политики" при изображении на карте (см. ниже) спорных территорий и обозначение Крыма в качестве таковой не означает принятие позиции России по статусу полуострова.

Ранее New York Times в своей статье на карте пометило Крым как "спорную территорию" и заштриховало его одним цветом с Россией, админграница полуострова с Украиной помечена пунктиром. New York Times — ежедневная газета, вторая по тиражу в США после Wall Street Journal, одно из самых влиятельных изданий мира. NYT получила более 100 Пулитцеровских премий — больше, чем любая другая газета. МИД Украины заявил, что обратится в редакцию газеты за разъяснениями.

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Представитель газеты сообщил РИА Новости, что New York Times "придерживается последовательного подхода к изображению территории, которые являются спорными", поскольку это всегда являлось "чувствительным вопросом". "Мы считаем, что карта и наша история (статья) дали четкое и точное описание ситуации в Крыму", — отметили в NYT.

twitter.com/kasparov63 Крым на карте Украины, которая была размещена в New York Times

"Что касается карты, то Крым был четко обозначен как спорная территория. Подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятия российской позиции. И если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы не писали эту историю в первую очередь", — добавил представитель газеты.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.