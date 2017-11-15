Львов наш? Гибридная полувойна между Киевом и Варшавой

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Отношения между Украиной и Польшей вряд ли кто-то сейчас назовет дружественными. Нет, они — на грани полного краха. Началось нынешнее обострение с взаимных претензий относительно памятников и могил. Глава Украинского института нацпамяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил, что за последнее время в Польше зафиксированы 15 случаев вандализма, в результате которых разрушены 15 украинских памятников. В связи с разрушением памятника УПА в Грушовичах (Польша) УИНП инициировал запрет на поиск польских могил на территории Украины.

По словам Вятровича, этот мораторий может быть снят при условии, что польская сторона представит своё видение, "каким образом польское государство будет думать о восстановлении уничтоженных памятников".

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Однако в Польше, где ОУН-УПА далеко не является предметом исторических восторгов, думают совсем о другом. На многотысячном марше в Варшаве требовали "наказать бандеровцев" и заявляли, что помнят "про Вильнюс и Львов".

Заявления о том, что "Львов — польский город", звучат не только на улицах. Так, заведующий отделом Ровенского краеведческого музея Игорь Марчук заявил, что "польским городом" назвал Львов вице-консул Генерального консульства Польши в Луцке Марек Запур (а произошло это на заседании "круглого стола" в Ровно).

Украинские участники дискуссии говорили о том, что Польша в 1919-20 годах захватила часть УНР. "В ответ вице-консул встал и заявил, что Украинского государства в то время не существовало, Львов это польский город и в современности можно утверждать, что Украина подобным путем оккупировала Крым и Донбасс", — написал Марчук на своей странице в Faсebook.

Сам Марек Запур позднее заявил, что его слова были "вырваны из контекста и искажены".

"Я не говорил о том, что львов является польским городом. Я четко отметил, что Львов был польским городом в 1918 году, когда большинство его жителей составляли поляки", — говорится в опровержении, обнародованном на сайте Генерального консульства Польши в Луцке.

"Вопрос Крыма и Донбасса… было приведено мною как пример, что обвинения в польской оккупации Волыни столь же абсурдны, как обвинения Украины в оккупации Крыма. Очевидно, не все меня поняли", — пояснил дипломат.

Но участники марша в Варшаве вряд ли станут опровергать свой лозунг: "Помним про Вильнюс и Львов". И извиняться ни перед кем не станут. Более того, вопрос: "Чей Львов?" в Польше звучит так же, как на Украине спрашивают: "Чей Крым?". И уже были случаи, когда украинцев били за "неправильный" ответ…

На официальном уровне свои способы ударить побольнее. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти.

Позднее глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции (по данным СМИ, запрет коснулся и Вятровича).

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Президент Украины Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета глав Украины и Польши. По словам пресс-секретаря президента, "резонансные заявления со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины и ее руководства… вызывают серьезное беспокойство и не могут оставаться без надлежащего реагирования".

А пока в Верховной Раде запели любимую песню о "гибридной войне" (и уже — не с Россией). По словам нардепа от "Народного фронта" Виктории Сюмар, "тема абсолютно искусственно сегодня подогревается польскими политиками для политики".

"Очень удобно сформировать себе внешнего врага и начать войну, в данном случае гибридную войну историческими подходами", — сказала Сюмар. Что ж, украинские политики в вопросе сздания и использования в практических целях образа "внешнего врага" хорошо разбираются… Вот только врагов все больше.

Вопросы исторической памяти — тема взрывоопасная, отметил в интервью РИА Новости Украина эксперт-международник Владимир Воля. Однако, по его словам, правые политики в Польше, на Украине и в других странах регулярно поднимают исторические вопросы в погоне за симпатиями электората.

Напомним, летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

В свою очередь, Верховная Рада приняла заявление осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом.