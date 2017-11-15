Польские политики пытаются сделать из Киева врага и начать войну - нардеп

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Ряд польских политиков пытаются сформировать в лице Украины образ внешнего врага на фоне исторических разногласий, что может привести к нестабильности в регионе, заявила журналистам в среду депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции. По данным СМИ, запрет коснулся главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который регулярно выступает с критикой в адрес Варшавы.

"Я думаю, что эта тема абсолютно искусственно сегодня подогревается польскими политиками для политики. Очень удобно сформировать себе внешнего врага и начать войну, в данном случае гибридную войну историческими подходами", — сказала Сюмар.

Она подчеркнула, что не считает скандал "гибридной войной" Польши как государства. "Это гибридная война некоторых польских нелепых политиков, которые играют в тактическую, а не стратегическую игру", — заявила депутат. Она также выразила мнение, что если Украина, Польша, а также Венгрия перестанут быть союзниками, то "этот регион стабильным никогда не будет ".

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

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