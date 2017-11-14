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    МИД Польши: СБУ годами запрещает въезд полякам в Украину

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    В МИД отметили, что уже две недели продолжается публичная дискуссия по их запрету на въезд некоторых украинцев, а между тем "мало кто обратил внимание на очередные запреты на въезд польских граждан".
    Польский флаг
    East News Adam Wysocki

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. 

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    Служба безопасности Украины запрещает въезд полякам в Украину из-за исторических высказываний, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкион в интервью Польскому агентству прессы, текст которого обнародован на сайте посольства Польши в Украине.

    На вопрос, действует ли запрет на пропуск в Польшу лиц с антипольскими взглядами из Украины, Цихоцки ответил, что да.

    "Мы не обязаны об этом информировать. Этот запрет будет "вручаться" при попытке пересечения границы лицом или лицами из списка, о котором вы спрашиваете", — также сказал он.

    Флаг Польши
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    "Попутно я бы хотел обратить внимание на то, что уже две недели продолжается публичная дискуссия относительно нашего запрета, а между тем мало кто обратил внимание на очередные запреты на въезд польских граждан, которые месяцами или годами принимает Служба Безопасности Украины в отношении ученых, общественных деятелей, представителей органов самоуправления после того, как они критически или грубо высказывались на тему исторической политики украинского государства. Речь идет не о тех взглядах, которые находят поддержку со стороны польского правительства или каким-то образом отражают политику польского правительства, ты не меньше этих людей коснулись санкции украинской стороны. И они также узнали о запрете въезда для них на границе", — подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что запрет на въезд в Польшу для лиц, придерживающихся антипольской позиции, уже действует.

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