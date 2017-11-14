Москаль: не нужно было ссориться с Польшей и Венгрией

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль считает, что Украине не нужно было ссориться с Венгрией, и не видит смысла в переводе преподавания предметов с венгерского языка на украинский в школах нацменьшинств.

"С Польшей мы уже рассорились, с Венгрией мы уже рассорились. Хотя не нужно было это абсолютно делать, потому что перейти сегодня на преподавание химии, физики, геометрии, биологии сразу с венгерского языка на украинский, я хотел бы видеть, как это будет, и когда к нам приедет Гриневич (министр образования Украины Лилия Гриневич — ред.), ее спросить, как она это видит, кто это будет делать и какой в этом смысл", — сказал Москаль в эфире телеканала "112 Украина".

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.

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Венгерское меньшинство проживает в основном в Закарпатской области Украины.