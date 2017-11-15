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    Европарламент принял резолюцию по санкциям против Польши

    (обновлено: )35410
    В резолюции речь идет о применении статьи 7 договора о Европейском союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в случае констатации Советом "существования явной угрозы серьезного нарушения ценностей" Евросоюза.
    Европейский квартал в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Европарламент в среду на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию, которая предусматривает запуск механизма применения Евросоюзом политико-экономических санкций в отношении Польши за отход от норм демократии и правового государства.

    Трансляцию голосования вела видеослужба ЕП. За проголосовали 438 депутатов, против — 152.

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    Agencja Gazeta/Lukasz Cynalewski via REUTERS
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    "(Европарламент) считает, что нынешняя ситуация в Польше несет явный риск серьезного нарушения ценностей, упомянутых в статье 2 Договора ЕС; поручает своему комитету по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам… подготовить конкретный доклад с целью вынесения на голосование мотивированного предложения, предлагающего Совету (ЕС) действовать в соответствии со статьей 7, параграф 1 Договора ЕС", — говорится в проекте резолюции, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости.

    Речь идет о применении статьи 7 договора о Европейском союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в случае констатации Советом "существования явной угрозы серьезного нарушения ценностей" Евросоюза.

    Польша рассматривает резолюцию ЕС как инструмент политического давления, говорится в заявлении МИД страны.

    "К сожалению, Европейский парламент принял резолюцию в очень неудачный момент, когда парламентский этап законодательного процесса в Польше только начинается", — говорится в заявлении.

    "С сожалением констатируем, что негативная оценка проектов президента Польши о законах основана на устном мнении Европейской комиссии, выраженном всего несколько дней назад. Со своей стороны, правительство Польши предоставляет исчерпывающие, письменные ответы на рекомендации Европейской комиссии", — отметили в МИД.

    Подчеркивается, что резолюция Европарламента "не относится к существу спорных вопросов между Европейской комиссией и Польшей – следует, скорее, рассматривать ее как политический инструмент давления на Польшу".

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    Ранее президент Польши наложил вето на принятые парламентом законы о Национальном судебном совете и о Верховном суде и 25 сентября представил альтернативные версии этих законопроектов. ЕК раскритиковала и новые версии законопроектов, заявив, что они приведут к подчинению судебной власти исполнительной и к досрочному прекращению полномочий судей Верховного суда.

    Еще два закона — о работе всеобщих судов и о Национальной школе судей — были подписаны президентом. По мнению ЕК, эти два закона серьезно подорвут независимость правосудия в Польше и будут иметь немедленные и очень значительные негативные последствия для независимого функционирования правосудия.

    После публикации закона о работе всеобщих судов ЕК начала процедуру предотвращения Польшей нарушения законодательства ЕС. Очередное официальное письмо по этому вопросу было направлено Варшаве 12 сентября, ЕК предъявила новые официальные претензии и пригрозила обратиться в Суд ЕС, если Варшава в течение месяца не примет соответствующие меры. В настоящий момент ЕК изучает ответ польских властей.

    Более того, из-за реформирования польской судебной системы ЕК пригрозила Польше запуском процедуры, предусмотренной статьей 7 Договора о Европейском Союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в случае констатации Советом "существования явной угрозы серьезного нарушения ценностей" Евросоюза.

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