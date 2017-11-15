Украина восстановит могилы воинов УНР в Польше

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Украина планирует реконструировать и обустроить могилы воинов УНР, которые похоронены в польском городе Калиш.

Посольство Украины в Польше уже обсудило этот вопрос с городскими властями Калиша.

"Посетили город Калиш и почтили память офицеров и казаков УНР — союзников Польши в польско-большевистской войне 1918-1920 гг… Для Украины это — святые места памяти борцов за Украинское государство, для Польши — это места захоронения верных союзников, которые бок о бок с Войском Польским остановили большевистское нашествие в 1920 году и тем самым внесли значительный вклад в утверждение независимого Польского государства", — говорится в сообщении посольства на Facebook.

Ранее неизвестные осквернили могилы погибших поляков на кладбище в селе Подкамень, что в Бродовском районе, Львовской области. Могилы залили красной краской, а на центральном кресте написали "Смерть ляхам".