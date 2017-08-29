Крест на братской могиле русских воинов в Полтаве облили краской

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные облили синей краской памятник Петру I и крест на братской могиле русских воинов в Полтаве, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции в Полтавской области.

"В ночь с 28 на 29 августа неизвестные лица облили краской памятник Петру I и крест на братской могиле русских воинов, находящихся на территории государственного историко-культурного заповедника "Поле Полтавской битвы", — говорится в сообщении.

pl.npu.gov.ua Неизвестные облили синей краской памятник Петру I

pl.npu.gov.ua Неизвестные облили синей краской крест на братской могиле русских воинов в Полтаве

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее неизвестные в День независимости Украины облили белой краской недавно установленный в Киеве памятник украинским силовикам в виде вонзенного в карту РФ меча.

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