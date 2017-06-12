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    В честь армии УНР. Появились кадры украинского шествия в Польше

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    Украина - Польша: патриотизм и раздор (132)

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    Ежегодное шествие к украинскому военному кладбищу состоялось в воскресенье в польском Перемышле под охраной полиции. Звуки украинского оркестра заглушались польским гимном, звучащим из окон домов.
    MrPeter8814/Youtube

    "По мнению протестующих националистов, украинцы прославляют в Перемышле преступников, которые в прошлом убивали поляков в Бещадах и на Волыни", — сообщает Радио Польша.

    Глава Союза украинцев в Польше Петр Тыма считает, что такие агрессивные действия против участников шествия инициированы врагами Польши и Украины.

    "Цель традиционного шествия – почтить память более двух с половиной тысяч солдат и офицеров Армии Украинской народной республики, союзников Польши в борьбе за независимость в 1919-1920 годах", — заявил он.

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    Согласно сообщению, в шествии приняли участие также внучка польского маршала Юзефа Пилсудского Иоанна Онышкевич, бывший вице-министр иностранных дел Польши Кшиштоф Становский, священник Томаш Достатний и представители городских властей Перемышля.

    В конце апреля в Перемышле около 20 человек напали на процессию, которая шла на местное военное кладбище после панихиды по украинским солдатам. 

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