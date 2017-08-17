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    На центральном кладбище Винницы с могил бойцов АТО воруют цветы

    (обновлено: )1001
    Правоохранители советуют о кражах не молчать, а обращаться с заявлениями, напоминая, что уголовная ответственность наступает за кражу, если стоимость похищенного превышает 168 грн. Тем временем активисты пытаются найти воровку цветов.
    Facebook Oksana Kaplinska

    На Аллее Славы центрального кладбища в Виннице воруют цветы с могил бойцов антитеррористической операции (АТО). Соответствующее видео на своей странице в Facebook обнародовала активистка Оксана Каплинская.

    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook
    Донбасский синдром. АТО в магазине и супермаркете по всей стране

    Так, на нем видно, как после 22.00 женщина ходит между могилами бойцов АТО на Аллее Славы и ворует принесенные цветы.

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    "Кто узнает эту женщину, предоставьте информацию, пожалуйста, в приват, или звоните в 102", — написала Каплинская.

    Как отмечает Vinnitsa. info, правоохранители советуют о таких кражах не молчать, а обращаться с заявлениями.

    "Уголовная ответственность наступает за кражу, если стоимость похищенного превышает 168 грн. Возможные штрафные санкции или максимальное наказание — до 3 лет тюрьмы. Или же может быть расценено как мелкое хищение имущества. Это админответственность. Максимальное наказание за такой вид правонарушения — до 10 суток административного ареста", — сказала пресс-секретарь ГУ НП в Винницкой области Анна Олейник.

    Как сообщалось, в конце мая на кладбище под Киевом неизвестные сожгли могилы бойцов АТО

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