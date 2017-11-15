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    Десятки трупов и пострадавших: в Китае столкнулись 30 авто

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    В дорожно-транспортном происшествии пострадали около 30 авто, погибли 18 человек, еще 20 госпитализированы. Причиной столкновения мог стать сильный туман.
    В Китае столкнулись 30 авто
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Массовое ДТП произошло в среду в восточной китайской провинции Аньхой. Столкнулись по меньшей мере 30 автомобилей, четыре из них после столкновения загорелись. По данным ССTV, в аварии погибли 18 человек, свыше 20 оказались на больничных койках.

    Причины ДТП пока не известны, однако, по данным СМИ, усугубил положение сильный туман.

    ​Экстренные службы вот уже несколько часов пытаются ликвидировать последствия аварии. На данный момент движение по трассе на участке около четырёх километров полностью заблокировано.

    Отметим, на прошлой неделе на трассе в центральной китайской провинции Хэнань произошло массовое ДТП с участием 31 автомобиля. Однако жертв тогда было меньше — по разным данным, от одного человека до пяти.

    Как сообщало РИА Новости Украина, в Киеве на улице Стеценко в понедельник вечером, 13 ноября, произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и Mazda, в результате которого погиб мужчина. По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся "лоб в лоб" с Mitsubishi. От удара Mitsubishi развернуло и отбросило на автомобиль Nissan, двигавшийся в крайнем правом ряду.

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