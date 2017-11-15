Десятки трупов и пострадавших: в Китае столкнулись 30 авто

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Массовое ДТП произошло в среду в восточной китайской провинции Аньхой. Столкнулись по меньшей мере 30 автомобилей, четыре из них после столкновения загорелись. По данным ССTV, в аварии погибли 18 человек, свыше 20 оказались на больничных койках.
Причины ДТП пока не известны, однако, по данным СМИ, усугубил положение сильный туман.
惨烈，心塞！安徽滁新高速30余车相撞 造成18人死亡— New China 中文 (@XinhuaChinese) 15 ноября 2017 г.
安徽滁新高速阜阳往合肥方向11月15日30多辆车连环相撞，造成交通堵塞3公里至4公里。当地出动直升机救援。目前事故共造成18人死亡，21名伤者现在医院救治，其中伤势较重11人。
出门在外，愿您一切平安。#BREAKING pic.twitter.com/JELzZP0ZXr
Экстренные службы вот уже несколько часов пытаются ликвидировать последствия аварии. На данный момент движение по трассе на участке около четырёх километров полностью заблокировано.
Отметим, на прошлой неделе на трассе в центральной китайской провинции Хэнань произошло массовое ДТП с участием 31 автомобиля. Однако жертв тогда было меньше — по разным данным, от одного человека до пяти.
Как сообщало РИА Новости Украина, в Киеве на улице Стеценко в понедельник вечером, 13 ноября, произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и Mazda, в результате которого погиб мужчина. По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся "лоб в лоб" с Mitsubishi. От удара Mitsubishi развернуло и отбросило на автомобиль Nissan, двигавшийся в крайнем правом ряду.