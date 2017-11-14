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    В Словакии скончался украинский заробитчанин, попавший в ДТП

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    Украинские дипломаты сообщают, что в больнице умер еще один житель Закарпатья, который возвращался с заработков домой.
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    Фото "Мукачево.net!"

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Словакии в больнице скончался гражданин Украины, который получил травмы при столкновении микроавтобуса и грузовика.

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    REUTERS Eduard Korniyenko
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    Ранее сообщалось о гибели одного украинского заробитчанина. Автобус, который перевозил жителей Закарпатья их Чехии, столкнулся с грузовиком, которым также управлял украинец.

    "Было четверо граждан Украины. Двое погибли: один погиб на месте ДТП, другой умер в больнице. Двое находятся еще в больнице", — сообщил УНИАН представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

    Он назвал и причины аварии: "По предварительной версии полиции, водитель микроавтробуса, в котором находились граждане Украины, мог выехать на встречную полосу, где и произошло столкновение со встречным транспортным средством".

    Все пассажиры микроавтобуса находились в Чехии на заработках и возвращались домой в Закарпатскую область.

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