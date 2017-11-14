В Словакии скончался украинский заробитчанин, попавший в ДТП

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Словакии в больнице скончался гражданин Украины, который получил травмы при столкновении микроавтобуса и грузовика.

Ранее сообщалось о гибели одного украинского заробитчанина. Автобус, который перевозил жителей Закарпатья их Чехии, столкнулся с грузовиком, которым также управлял украинец.

"Было четверо граждан Украины. Двое погибли: один погиб на месте ДТП, другой умер в больнице. Двое находятся еще в больнице", — сообщил УНИАН представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Он назвал и причины аварии: "По предварительной версии полиции, водитель микроавтробуса, в котором находились граждане Украины, мог выехать на встречную полосу, где и произошло столкновение со встречным транспортным средством".

Все пассажиры микроавтобуса находились в Чехии на заработках и возвращались домой в Закарпатскую область.