ДТП в Харькове. Мать беременной пострадавшей: хочу для Зайцевой пожизненное

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Мать Жанны Власенко, которая на прошлой неделе пришла в себя, рассказала, что ее дочь полностью в сознании, уже старается сидеть самостоятельно.

По словам Раисы Бромот, ее дочь разговаривает, чувствует себя нормально, с ребенком все хорошо.

"Ей пока не разрешают вставать, и врачи никаких долгосрочных прогнозов не дают. Но мы надеемся, что она быстро пойдет на поправку. Об аварии она совершенно ничего не помнит", — рассказала мать в интервью "КП в Украине".

По словам мамы пострадавшей, за все время, пока Жанна находилась в реанимации, никто из родственников подозреваемой в ДТП Алены Зайцевой с ней не связывался. Никаких звонков и предложений о помощи не поступало.

" Я не знаю про второго участника ДТП, считаю, что виновата Зайцева. Это она летела на красный свет. Наказание одно: хочу для нее пожизненное заключение", — рассказала Раиса.

Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.