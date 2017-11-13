Виновником смертельного ДТП в Киеве оказался чиновник МВД - СМИ

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Виновником ДТП на улице Стеценко в Киеве, в результате которого погиб человек, может оказаться сотрудник столичного МРЭО №3 Владимир Найда. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев происшествия.

Как сообщало РИА Новости Украина, в Киеве на улице Стеценко в понедельник вечером, 13 ноября, произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и Mazda, в результате которого погиб мужчина. По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся "лоб в лоб" с Mitsubishi. От удара Mitsubishi развернуло и отбросило на автомобиль Nissan, двигавшийся в крайнем правом ряду.

"Водитель внедорожника Mazda выехал на встречную полосу, где ударил автомобиль Mitsubishi, который от удара отбросило в третью машину. Пассажир Mitsubishi погиб на месте, водитель этого авто с травмами, переломами ног доставлен в реанимацию. Его из машины доставали спасатели", — говорится в сообщении телеканала "112 Украина".

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Отмечается также, что водитель внедорожника на месте отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови, хотя очевидцы утверждали, что он был пьян. Через некоторое время к водителю Mazda приехали его адвокаты, и уже вместе с ними он отправился в наркодиспансер.

"Только то, что он пьяный, это зафиксировано всеми: и нашими близкими, родственниками, следователями зафиксировано, что человек пьян. Он сразу вызвал трех адвокатов, его закрыли в машину, и к нему уже туда добраться невозможно было, он просто молчит, не отвечает ни на один вопрос", — прокомментировала дочь погибшего в ДТП мужчины.

В Mitsubishi находились два 62-летних мужчин. Один из них погиб, а другого забрали в больницу. По неподтвержденной информации, за рулем внедорожника Mazda предположительно находился начальник МРЭО №3 города Киева Владимир Найда.

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В свою очередь водитель автомобиля Nissan Айдер Халилов также прокомментировал ситуацию после ДТП. "Это мое авто… Сегодня попал в ДТП на ул. Стеценко в Киеве. Пьяный водитель на "Мазде" выехал на встречную и столкнулся в лоб с "Мицубиши Кольт". "Мицубиши" отбросило на меня. В результате столкновения "Мазды" с "Мицубиши" погиб пассажир "Мицубиши", водитель ранен. За рулем "Мазды" оказался начальник МРЭО Найда Владимир Владимирович. Приехала куча людей, чтобы его отмазать", — написал он в Facebook.

Facebook Ayder Khalilov Смертельное ДТП в Киеве. Комментарий очевидца

В полиции сообщили, что сейчас решается вопрос о задержании водителя Mazda в порядке статьи 208 УПК Украины.

ru.espreso.tv На месте ДТП в Киеве

По факту смертельного ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования будут проведены все необходимые следственные действия для установления обстоятельств и механизма ДТП. Виновнику грозит до восьми лет заключения.