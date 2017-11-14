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    Киев

    Смертельное ДТП в Киеве. Сотрудника МВД задержали до решения суда

    (обновлено: )152
    По словам советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, задержанный будет находиться под стражей до решения суда, который определит дальнейшую меру пресечения.
    Смертельное ДТП в Киеве с участием сотрудника МВД
    Facebook Киев Оперативный

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Предполагаемого виновника смертельного ДТП, которое произошло накануне вечером на пересечении улиц Стеценко и Туполева в Киеве, задержали, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Ширяк.

    Жанна Власенко
    kp.ua
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    Как сообщало РИА Новости Украина, в Киеве на улице Стеценко в понедельник вечером, 13 ноября, произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и Mazda, в результате которого погиб мужчина. По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся "лоб в лоб" с Mitsubishi. От удара Mitsubishi развернуло и отбросило на автомобиль Nissan, двигавшийся в крайнем правом ряду.

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    В Mitsubishi находились два 62-летних мужчин. Один из них погиб, а другого забрали в больницу. Как позже выяснилось, за рулем внедорожника Mazda находился сотрудник сервисного центра №8043 в Киеве (ранее МРЭО №3) Владимир Найда. По данным очевидцев, чиновник МВД находился в состоянии алкогольного опьянения. 

    Шкиряк отметил, что задержанный будет находиться под стражей до решения суда, который определит дальнейшую меру пресечения.

    Facebook Ayder Khalilov
    Смертельное ДТП в Киеве с участием сотрудника МВД

    "Кроме того, по последней информации, правонарушитель все-таки сдал анализ для экспертизы на содержание алкоголя. На месте ДТП, он отказаться проходить тест", — написал советник министра на своей странице в Facebook.

    Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

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