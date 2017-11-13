Лоб в лоб. В Киеве столкнулись две иномарки, есть жертва

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве столкнулись автомобили Mitsubishi и Mazda, в результате ДТП погиб мужчина.

Об этом сообщает "Эспрессо".

Авария случилась на ул. Стеценко. По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением и вылетел на встречную полосу прямо на автомобиль Mitsubishi, который развернуло от удара и выбросило на Nissan, двигавшийся в крайнем правом ряду.

ru.espreso.tv На месте ДТП в Киеве

В результате столкновения погиб 63-летний пассажир Mitsubishi, который не воспользовался ремнями безопасности. Водителя Mitsubishi с переломами ног забрала скорая.

По словам свидетелей аварии, помогавших доставать из авто водителя Mazda, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что в этом году в Украине произошло 117 тысяч дорожно-транспортных происшествий.