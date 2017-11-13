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    Киев

    Лоб в лоб. В Киеве столкнулись две иномарки, есть жертва

    (обновлено: )329
    В результате столкновения двух иномарок-легковушек погиб мужчина. Водитель Mazda был в состоянии алкогольного опьянения.
    На месте ДТП в Киеве
    ru.espreso.tv

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве столкнулись автомобили Mitsubishi и Mazda, в результате ДТП погиб мужчина.

    Об этом сообщает "Эспрессо".

    Авария случилась на ул. Стеценко. По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением и вылетел на встречную полосу прямо на автомобиль Mitsubishi, который развернуло от удара и выбросило на Nissan, двигавшийся в крайнем правом ряду.

    ru.espreso.tv
    На месте ДТП в Киеве

    В результате столкновения погиб 63-летний пассажир Mitsubishi, который не воспользовался ремнями безопасности. Водителя Mitsubishi с переломами ног забрала скорая.

    По словам свидетелей аварии, помогавших доставать из авто водителя Mazda, он был в состоянии алкогольного опьянения. 

    Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что в этом году в Украине произошло 117 тысяч дорожно-транспортных происшествий.

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