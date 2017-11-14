В МВД прокомментировали участие своего сотрудника в смертельном ДТП в Киеве

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КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Сотрудник сервисного центра 8043 в Киеве Владимир Найда действительно стал участником ДТП на пересечении улиц Стеценко и Туполева, в результате которого погиб один человек и еще один был травмирован. Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Владислав Криклий.

Как сообщало РИА Новости Украина, в Киеве на улице Стеценко в понедельник вечером, 13 ноября, произошло столкновение автомобилейMitsubishi и Mazda, в результате которого погиб мужчина. По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся "лоб в лоб" с Mitsubishi. От удара Mitsubishi развернуло и отбросило на автомобиль Nissan, двигавшийся в крайнем правом ряду.

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В Mitsubishi находились два 62-летних мужчин. Один из них погиб, а другого забрали в больницу. Ранее СМИ сообщили, что за рулем внедорожника Mazda предположительно находился начальник МРЭО №3 города Киева Владимир Найда.

"Произошло жуткое ДТП на пересечении улиц Стенка и Туполева с участием работника сервисного центра 8043 в Киеве — Владимира Найды, который вылетел на своем авто на встречную полосу. В результате погиб пассажир Mitsubishi Spacestar. Сейчас проводят медосвидетельствование Найды", — написал Криклий на своей странице в Facebook.

Facebook Владислава Криклия Комментарий Владислава Криклия

Он также подчеркнул, что виновный в ДТП "понесет полную ответственность согласно законодательству".