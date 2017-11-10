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    Аваков назвал шокирующее число жертв ДТП в этом году

    (обновлено: )8701
    По словам Арсена Авакова, в этом году в ДТП пострадали 25 тысяч человек, при этом погибли в авариях 2 тысячи 317 человек.
    Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. 

    Второй подозреваемый в совершении масштабного ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов
    Скриншот с видео
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    В этом году в Украине произошло 117 тысяч дорожно-транспортных происшествий, заявил на внеочередном заседании правительства министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

    "В течение 9 месяцев этого года уже произошло почти 117 тысяч ДТП, из которых более 19 тысяч с пострадавшими. В этот период в результате ДТП травмированы 25 тысяч человек. И в этом году, к сожалению, погибли 2 тысячи 317 человек", — сказал он, передает УНИАН.

    В то же время Аваков добавил, что в 2016 году произошло почти 155 тысяч ДТП.

    "В 2016 году в Украине произошло почти 155 тысяч ДТП, из которых более 25 тысяч с потерпевшими. При этом в прошлом году в результате ДТП были травмированы, вдумайтесь, более 32 тысяч человек, погибло 3 тысячи 187 граждан Украины", — подчеркнул он.

    Евгений Пронин. Архивное фото
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    Министр назвал пять главных причин ДТП в Украине, среди которых, в частности, превышение скорости и вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

    Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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