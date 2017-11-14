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    Фотоленты

    Смертельное ДТП в Киеве с участием высокопоставленного чиновника МВД

    (обновлено: )50661
    Смертельное ДТП в Киеве
    На месте ДТП в Киеве
    На месте ДТП в Киеве
    Смертельное ДТП в Киеве
    Смертельное ДТП в Киеве с участием сотрудника МВД
    Смертельное ДТП в Киеве с участием сотрудника МВД
    Смертельное ДТП в Киеве с участием сотрудника МВД
    Смертельное ДТП в Киеве с участием сотрудника МВД
    Смертельное ДТП в Киеве с участием сотрудника МВД
    Смертельное ДТП в Киеве
    Смертельное ДТП в Киеве
    Facebook Ayder Khalilov
    На месте ДТП в Киеве
    На месте ДТП в Киеве
    ru.espreso.tv
    На месте ДТП в Киеве
    На месте ДТП в Киеве
    ru.espreso.tv
    Смертельное ДТП в Киеве
    Смертельное ДТП в Киеве
    Facebook Ayder Khalilov
    Смертельное ДТП в Киеве с участием сотрудника МВД
    Смертельное ДТП в Киеве с участием сотрудника МВД
    Facebook Ayder Khalilov
    Смертельное ДТП в Киеве с участием сотрудника МВД
    Смертельное ДТП в Киеве с участием сотрудника МВД
    Facebook Киев Оперативный
    Смертельное ДТП в Киеве с участием сотрудника МВД
    Смертельное ДТП в Киеве с участием сотрудника МВД
    @KyivOperativ
    Смертельное ДТП в Киеве с участием сотрудника МВД
    Смертельное ДТП в Киеве с участием сотрудника МВД
    @KyivOperativ
    Смертельное ДТП в Киеве с участием сотрудника МВД
    Предполагаемые виновник ДТП задержан
    @KyivOperativ

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    Смертельное ДТП в Киеве

    В Киеве на пересечении улиц Стеценко и Туполева в понедельник вечером, 13 ноября, произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и Mazda, в результате которого погиб мужчина. По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение. От удара Mitsubishi развернуло и отбросило на автомобиль Nissan, двигавшийся в крайнем правом ряду.

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    В Mitsubishi находились два 62-летних мужчин. Один из них погиб, а другого забрали в больницу. Как позже выяснилось, за рулем внедорожника Mazda находился сотрудник сервисного центра №8043 в Киеве (ранее МРЭО №3) Владимир Найда. По данным очевидцев, чиновник МВД находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Найда был задержан полицией. 

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